Domenica 4 Febbraio 2024 dalle 09:00 alle 16:00

Escursione con le ciaspole adatto a tutti, principianti ed amanti delle passeggiate invernali in natura.

Accompagnati dal bagliore caldo delle fiaccole ci avventureremo nel percorso del Sabato sera, mentre la Domenica i boschi e le radure aperte ci regaleranno panorami unici ed emozioni per incontri inattesi.

CALENDARIO 2024: 20-21 gennaio ; 3-4 febbraio; 17-18 febbraio; 2-3 marzo; 16-17 marzo

DIFFICOLTA': medio/facile

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (30 litri, sufficiente a contenere l'equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, capi traspiranti oppure maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

COSTO: 20,00 € a persona ad escursione.

Ciaspole, ghette e bastoncini inclusi forniti dall'organizzazione. Sconto di 5,00 € per chi ha già le ciaspole.

Le escursioni si effettueranno anche in assenza di innevamento

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 3792125445 o scrivendo a escursioni@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

PROGRAMMA

Domenica: Incontro con la guida alle ore 9.00 presso la nostra sede in Via S.Lucia,10 a Civitella Alfedena e partenza per il Passo del Diavolo per una ciaspolata di una giornata nella zona della Cicerana.

Pranzo al sacco in quota.

Rientro verso le ore 16,00.

Sentieri percorsi: tratto di T1

Dislivello e lunghezza: 200 mt in andata e in ritorno; 10 Km. totali.

La quota include:

Assistenza di un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Regionale; ciaspole, ghette e bastoncini

AVVERTENZE

NUMERO MINIMO 4 PARTECIPANTI – ATTIVITA' NON ADATTA PER BAMBINI DI ETA' INFERIORE AGLI 8 ANNI

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

porta con te un gel disinfettante

qualche paio di guanti , delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

