Escursione serale alla ricerca dei segni di presenza del Lupo appenninico

Martedì 6 Febbraio 2024 dalle 16:00 alle 19:00

Durante la serata guide esperte e biologi forniranno corrette informazioni sul lupo, screditando le tante storie che circolano su questa specie, frutto di antichi retaggi, di pregiudizi e falsità, senza però minimizzare le reali problematiche ad esso connesse, ma anzi provando ad analizzarle assieme alle possibili soluzioni. Specie elusiva per eccellenza, essenza della libertà, il lupo avverte la presenza dell'uomo a grande distanza, si muove principalmente di notte e si sposta tantissimo, anche di decine di chilometri in poche ore. Non è semplice quindi per un escursionista avvistarlo, ma si possono facilmente trovarne tracce sul terreno, specie d'inverno, sulla neve. Infine con un po' di fortuna avvertirne la presenza grazie al suo affascinante ululato.





☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 https://www.wildlifeadventures.it/tour/ciaspole-abruzzo-inverno/





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli, incontro con la guida presso la nostra sede di Largo Molinari e breve spostamento in auto sino al punto di attacco del sentiero. Un comodo itinerario ci condurrà all'interno dei boschi raccontando i segreti e le abitudini di questo predatore sul quale spesso circolano leggende e paure. Al margine del bosco tenteremo l'avvistamento diretto e l'ascolto del suo ululato. Il rientro è in serata e con l'aiuto delle torce.

Sentiero A1-A9 PNALM





💳 COSTI

€ 20 / per adulto

€ 15 / per ragazzo (10-14 anni)





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio ciaspole e bastoncini

Torcia frontale e binocolo

Assicurazione RC professionale





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni personale





🥾 COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra momenti di attesa alternati a ore di cammino più intense. Alba e tramonto richiedono, anche bassa quota, indumenti caldi e antivento.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (15-20 litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Piumino invernale

Pile o felpa

Pantalone da trekking

Scarponi da trekking

Ghette

Berretto

Guanti impermeabili

Borraccia o thermos (almeno 1 l)





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

