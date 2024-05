Un tour in ebike attraverso borghi ricchi di storia e natura, dove l’architettura sposa tradizioni millenarie e scenari senza tempo

Giovedì 16 Maggio 2024

Un percorso in e-bike intorno al Lago di Scanno e che si snoda attraverso due borghi ricchi di storia e natura. I palazzi signorili, le donne in costume tradizionale, le botteghe di arte orafa, i palazzi signorili. Scanno è uno di quei posti meravigliosi dove l'architettura del borgo sposa tradizioni millenarie e scenari senza tempo. Le acque cristalline del Lago di San Domenico impreziosiscono questo itinerario con una serie di saliscendi emozionanti.

Con le e-bike le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati.





👉 https://www.wildlifeadventures.it/tour/in-e-bike-lago-scanno-villalago/

🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento nell'Area Parcheggio della Pineta di Scanno. Incontro con la guida, presentazione dell'itinerario e consegna delle ebike. Un grumo di case, di vicoli e strade a gradini, caratterizzano l'antico abitato in cui ancora s'affacciano fontane bellissime e signorili palazzi, con ricchi portali, a testimoniare la ricchezza di un tempo, che anche qui derivò dall'attività armentizia. Alcuni comodi tornanti permettono di raggiungere il lago e di proseguire sino al piccolo borgo di Villalago infine di toccare l'eremo di San Domenico Abate. Nella tarda mattinata risaliremo la Valle del Sagittario sino a raggiungere l'eremo di Sant'Egidio per osservare il Lago di Scanno da una posizione privilegiata. Il rientro a Scanno è programmato dopo circa 3 ore: qui è possibile sostare per un gustoso aperitivo a base di prodotti biologici e locali.





LUNGHEZZA 27 km

DISLIVELLO 200 m

TERRENO Asfalto 40% – Sterrato 60%

DIFFICOLTÀ (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica

Percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.







💳 COSTI

€ 40 / per adulto





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio e-bike

Noleggio casco e-bike

Polizza RC professionale





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Aperitivo con prodotti locali

Assicurazione infortuni personale





🚲 E-BIKE

I gruppi sono ridotti a un massimo di 8 partecipanti assieme al nostro tour-leader. Per offrirvi il meglio abbiamo selezionato le Fathom E+ di Giant Bicycles. Un telaio leggero in alluminio e una struttura adatta ai trail aiutano a sperimentare la corsa su strada come mai prima d'ora. La tecnologia del motore SyncDrive Sports offre un potenza fluida e istantanea che permette di divertirsi su tutti i tipi di terreno.

Ovviamente sei libero di organizzarsi diversamente se lo desideri, utilizzando la tua e-bike e partecipando alle attività guidate con una quota ridotta. Devi solo comunicarcelo al momento dell'iscrizione.





🎒 COSA PORTARE

E' consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati per avere la possibilità alleggerirsi durante la giornata e l'utilizzo di un pantaloncino con il fondello.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da mtb (18+ litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone con fondello

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Borraccia o thermos





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





