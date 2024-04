Una facile escursione in e-bike nel cuore della Val Fondillo e alla scoperta delle sue sorgenti di acqua purissima

Domenica 14 Aprile 2024

La Val Fondillo è indubbiamente una delle valli più conosciute del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Attraversata dal torrente omonimo è ricchissima di sorgenti tra cui spiccano quelle della Tornareccia e della Grotta delle Fate. Grazie all'utilizzo delle e-bike e l'assistenza di una guida naturalistica avremo modo di conoscerla e di ammirare il paesaggio che si apre verso la Serra delle Gravare e la foresta vetusta di Cacciagrande, oggi Patrimonio Mondiale dell'Umanità.





Con le e-bike le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati. Sentiero F2 PNALM





☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 https://www.wildlifeadventures.it/tour/in-e-bike-tra-le-sorgenti-della-val-fondillo/





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento presso l'area parcheggio della Val Fondillo. Incontro con la guida, presentazione del programma e consegna delle attrezzature. Una facile escursione ci condurrà tra antichi tratturelli a ridosso del torrente Fondillo e delle sue bellissime sorgenti che soprattutto in Primavera e in Autunno regalano alla valle uno scenario di grandissima suggestione.Il rientro a valle è programmato dopo tre ore e offre la possibilità di una sosta o un'aperitivo presso i punti ristoro dell'area servizi.





LUNGHEZZA 14 km

DISLIVELLO 300 m

TERRENO Sentiero 10% – Sterrato 90%

Percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.





💳 COSTI

€ 40 / per adulto





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio e-bike

Noleggio casco e-bike

Polizza RC professionale





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Aperitivo con prodotti locali

Assicurazione infortuni personale





🚲 E-BIKE

I gruppi sono ridotti a un massimo di 8 partecipanti assieme al nostro tour-leader. Per offrirvi il meglio abbiamo selezionato le Fathom E+ di Giant Bicycles. Un telaio leggero in alluminio e una struttura adatta ai trail aiutano a sperimentare la corsa su strada come mai prima d'ora. La tecnologia del motore SyncDrive Sports offre un potenza fluida e istantanea che permette di divertirsi su tutti i tipi di terreno.

Ovviamente sei libero di organizzarsi diversamente se lo desideri, utilizzando la tua e-bike e partecipando alle attività guidate con una quota ridotta. Devi solo comunicarcelo al momento dell'iscrizione.





🎒 COSA PORTARE

E' consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati per avere la possibilità alleggerirsi durante la giornata e l'utilizzo di un pantaloncino con il fondello.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da mtb (18+ litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone con fondello

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Borraccia o thermos





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





