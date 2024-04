Esperienza nella vita di un pastore , con mungitura delle capre e degustazione dei formaggi

Domenica 7 Aprile 2024 dalle 09:00 alle 15:00

Questo itinerario è stato pensato per farti vivere un'esperienza carica di fascino e suggestione, permettendoti di entrare in contatto con la natura e le tradizioni di questo territorio, vivendo per un giorno la vita di un pastore. Avrai infatti la possibilità di assaporare i sapori autentici di questa terra e di sporcarti le mani come un vero pastore, partecipando attivamente alla mungitura delle capre, accompagnato da una degustazione dei formaggi freschi.

L'arrivo in fattoria è previsto per le ore 09:00, momento in cui le capre sono in fase di mungitura, permettendoti così di assaggiare un latte dal sapore deciso, ma autentico. Sarai deliziato dalle storie dei pastori e dagli aneddoti del territorio, percorrendo i sentieri in compagnia delle capre e dei cani pastori per raggiungere il pascolo, dove potrai distenderti sull'erba e rilassarti in dolce compagnia. Dopo l'attività del mattino, ti aspetta un pranzo "al pascolo", un'esperienza culinaria unica per gustare i prodotti caseari tipici immersi nella natura. Ti consigliamo di non portare i tuoi amici a quattro zampe, in quanto durante l'escursione avrebbero poco tempo per adattarsi alle regole dei cani pastori che proteggono il gregge Per maggiori dettagli, trovi tutte le informazioni al seguente

link https://www.ilbelsentiero.it/un-giorno-da-pastore

difficoltà: adatto a tutti

costo: €35. gli adulti; sconti per famiglie con bambini.

equipggiamento: scarpe da trekking; abbigliamento a strati adatto alla stagione; zainetto con acqua, crema di protezione solare.