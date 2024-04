Tra le Acque Cristalline e i racconti di una guida locale

Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle 10:45 alle 13:30

Scopri la magia della Val Fondillo, valle incantata nel Cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, dove storia e conservazione si fondono per dar vita a un luogo unico nel suo genere. La valle si sviluppa lungo il tratto del Torrente Fondillo ed è ricca di sorgenti colme di acqua cristallina che in questo tour di facile difficoltà in e-bike andremo a scoprire.

DATI TECNICI

Difficoltá: T ; Turistico (facile)

Lunghezza: Km 13

Dislivello: 300 metri

Durata: 2h e 30′ circa (incluso aperitivo) rientro previsto indicativamente per le 13:30

Sentiero F2- PNALM

Percorso: sentiero 10% – sterrato 90%

COSTO: 50,00€ (incluso aperitivo)

INCLUSO:

Guida di mountain bike

Noleggio e-bike con casco

Polizza assicurativa

Aperitivo con prodotti tipici

NON INCLUSO:

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni personale

ATTREZZATURA NECESSARIA: abbigliamento sportivo

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Zaino 18 litri, pantalone con fondello, scarpe da ginnastica,

borraccia o termos, occhiali da sole, crema solare

RITROVO: Alle ore 10:45 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

ATTENZIONE: Questa escursione è adatta a adulti e ragazzi dai 13 anni in su o con un minimo

di altezza di 140cm. Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo.

PROGRAMMA:

Dal parcheggio della Val Fondillo, dopo una breve sosta al punto ristoro se necessario e l'incontro con la guida

che ci fornirà le informazioni necessarie e consegnerà le attrezzature, inizieremo la nostra escursione in e-bike

alla scoperta della valle incantata.

Attraverseremo faggi millenari e saremo suggestionati dalle limpide acque delle sorgenti. Arriveremo all'area

pic-nic di Acqua Sfranatara dove degusteremo un aperitivo a base di prodotti tipici locali. Il rientro si effettua

sullo stesso percorso dell'andata. Il percorso può variare in base alle esigenze del gruppo.

NOTA BENE: al momento dell'iscrizione va indicata la propria altezza in modo da poter scegliere l'E bike più adatta.

PER INFO E PRENOTAZIONI

https://valfondillo.com/eventi/ebike-tour-nella-val-fondillo/

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it