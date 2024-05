Dalla Valle incantata al Borgo Medievale con degustazione

Domenica 5 Maggio 2024 dalle 09:45 alle 12:30

Scorgendo le vie del paese in una facile escursione in e-bike ammireremo Opi, uno dei borghi più belli d'Italia e antico borgo Medievale. Situato in uno splendido anfiteatro naturale e sito a 1250m è stato scelto come set per l'ultimo Film di Riccardo Milani "Un Mondo a Parte".

DATI TECNICI

Difficoltá T – Facile

Lunghezza Km 12

Dislivello 250 metri

Durata 2 h 30' circa (incluso aperitivo) rientro previsto indicativamente per le 13:30

Sentiero F2- PNALM

Terreno asfalto 80% - sentiero 20%

COSTO: 50,00€





INCLUSO:

Guida di mountain bike

Noleggio e-bike con casco

Polizza assicurativa

Degustazione con prodotti tipici al Museo del Camoscio





NON INCLUSO:

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni personale

ATTREZZATURA NECESSARIA: abbigliamento sportivo

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Zaino 18litri, pantalone con fondello, scarpe da ginnastica, borraccia o termos, occhiali da sole, crema solare

RITROVO: Alle ore 10:45 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

PROGRAMMA: Dal parcheggio della Val Fondillo, dopo una breve sosta al punto ristoro se necessario e l'incontro con la guida che ci fornirà le informazioni necessarie e consegnerà le attrezzature, inizieremo la nostra escursione in e-bike alla scoperta dell'antico Borgo Medievale. Attraverseremo le vie del paese, osserveremo le armoniose architetture storiche e saremo accolti da una sensazione di estrema tranquillità. Arriveremo al Museo Del Camoscio dove ad attenderci ci sarà una guida che ci spiegherà la storia del Camoscio Appenninico e una degustazione a base di prodotti tipici locali. Il rientro si effettua sullo stesso percorso dell'andata. Il percorso può variare in base alle esigenze del gruppo.

ATTENZIONE: Questa escursione è adatta a adulti e ragazzi dai 12 anni in su o con un minimo di altezza di 140cm.

PER INFO E PRENOTAZIONI

https://valfondillo.com/eventi/e-bike-tour-della-val-fondillo-al-orgo-di-opi/

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it