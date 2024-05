16 km di trekking in quota con 4 vette over 2100 mt

Domenica 26 Maggio 2024

Un magnifico trekking in quota dai panorami eccezionali, con quattro vette oltre 2100 e 16 km di cammino.

Con questa traversata percorreremo per due terzi la lunga cresta montuosa che da Passo Godi arriva fin sopra l'abitato di Barrea, toccando quattro cime over 2100, con lo sguardo che spazia a tutto tondo sul Monte Greco, le Toppe del Tesoro, il Monte Rotella, la Majella, il Morrone, le Montagne della Meta, il Matese, il Velino. Da Passo Godi, a quota 1550 mt slm, saliremo al Valico dello Scalone (1926 mt slm) e dunque a Cima Scalone a quota 2156 mt slm. Da qui inizia il cammino di cresta, che ci condurrà prima a Monte Scalone (2212 mt) slm) poi a Serra di Rocca Chiarano, il punto più alto del percorso a quota 2262 mt slm, e dunque a Rocca Chiarano (2175 mt slm), l'ultima delle quattro cime toccate nella traversata. Scenderemo dunque allo Stazzo dell'Affogata entrando nel bosco di Selva Bella per poi raggiungere il punto di partenza, compiendo un anello completo.

LA TUA ESPERIENZA

Sperimenta una traversata di cresta toccando quattro vette over 2100mt

Ammira il paesaggio modellato dalle antiche glaciazioni

Fai spaziare lo sguardo in ogni direzione da nord a sud, da est a ovest

Goditi il cammino in un ambiente selvaggio e poco frequentato

Assapora il gusto di una vera ascesa

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione

📞349 3938773 (Jessica D'Andrea)

📧info@jdtrek.com

📆prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM Y2-H1)

IMPEGNO: ​L'impegno fisico richiesto è alto lunghezza e dislivello. Il percorso non presenta difficoltà tecniche. Sentieri di alta montagna su fondo ghiaioso, roccioso, prato e tratti di bosco con pendenze medie e vari tratti più ripidi. Classificazione EE

DISLIVELLO: ascesa complessiva 1000 mt, discesa complessiva 900 mt ​da quota 1550 mt a quota 2262 mt

LUNGHEZZA: 16 km di sviluppo totale (andata e ritorno)

PARTENZA: alle 8,00

DURATA: 8 ore comprese soste

COSA INDOSSARE:

scarponi da trekking

maglietta leggera adatta alla stagione

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (25/30 lt)

maglietta di ricambio (per essere asciutti se necessario dopo aver sudato camminando in salita)

giacca calda e antivento

guanti e cappello

borraccia con aqcua (2lt)

cibo

fotocamera

bastoncini da trekking

NON ADATTO A

a bambini sotto i 15 anni

persone con diffcoltà motorie

persone con problemi cardiaci

​persone con obesità

​donne incinte

GRUPPO: MIN 2 - MAX 15

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può essere rimandato, annullato o subire variazioni di itinerario anche in corso di svolgimento

APPUNTAMENTO: a PASSO GODI AQ nel parcheggio antistante il Rifugio Passo Godi SR 479. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento. APRI IN GOOGLE MAPS >>

COSTO: 25,00 € a persona. Pagamento il giorno dell'escursione in contanti o carta se presente copertura Internet

COSA E' INCLUSO

guida per il gruppo

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

