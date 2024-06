Un magnifico trekking ad anello dai panorami eccezionali, con 25 km di cammino tra le montagne più selvagge del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Domenica 9 Giugno 2024

Partendo dal Valico di Barrea a quota 1100 mt, saliremo lungo la boscosa Valle dell'Inferno fino a raggiungere la conca carsica del Lago Vivo a1600mt slm per proseguire, attraversando l'altopiano carsico di Vallelunga, fino al valico dell'Altare-Tartaro (2126 mt). Da qui, con l'eccezionale panorama sulla sottostante Valle di Canneto e lo sguardo che spazia verso sud sui profili delle montagne dei Lattari e degli Aurunci, proseguiremo il cammino scendendo un po' fino alla verde prateria del Pratolungo (1830 mt), sotto la vetta di Torretta di Paradiso, per risalire al Passo dei Monaci (1967 mt), ai piedi del Monte Meta. Da qui proseguendo nell'Altopiano dei Biscurri, raggiungeremo il fiume Rio Torto per tornare al punto di partenza.

Camosci, cervi, lupi, orsi, aquile e grifoni sono gli abitanti di questi luoghi, non è difficile trovarne segni di presenza e avvistarli durante il cammino.

LA TUA ESPERIENZA

Sperimenta un lungo trekking tra le montagne più selvagge del Parco Nazionale d'Abruzzo

Ammira il paesaggio in quota modellato dalle antiche glaciazioni

Fai spaziare lo sguardo in ogni direzione da nord a sud, da est a ovest

Goditi il cammino in un ambiente selvaggio e poco frequentato

Osserva il territorio in cerca dei camosci e delle tracce degli animali selvatici con l'aiuto della guida e ascolta le sue interessanti spiegazioni

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione

📞349 3938773 (Jessica D'Andrea)

📧info@jdtrek.com

📆prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM K6/K4/K5/K3/N1/L1/L2)

IMPEGNO: l'impegno fisico richiesto è molto alto, dovuto a lunghezza e dislivello. L'escursione non ha particolari difficoltà tecniche e non ci sono parti esposte lungo il percorso. Salita e discesa di pendenza media con alcuni tratti più ripidi. Classificazione EE

DISLIVELLO: 1200 mt in salita e altrettanti in discesa (quota minima 1100mt, quota massima 2126mt)

LUNGHEZZA: 25 km di sviluppo totale (anello completo)

PARTENZA: alle 7,00

DURATA: 10 ore circa comprese soste

COSA INDOSSARE:

scarponi da trekking

maglietta leggera adatta alla stagione

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (25/30 lt)

maglietta di ricambio (per essere asciutti se necessario dopo aver sudato camminando in salita)

giacca calda e antivento

cappello e guanti

borraccia con acqua (2lt)

cibo

torcia elettrica

fotocamera

bastoncini da trekking

NON ADATTO A

bambini sotto i 16 anni

persone con difficoltà motorie

persone con problemi cardiaci

​persone con obesità

​donne incinte

persone over 70

GRUPPO: MIN 2 - MAX 10

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può essere rimandato, annullato o subire variazioni di itinerario anche in corso di svolgimento

APPUNTAMENTO: al VALICO DI BARREA nel parcheggio all'imbocco del sentiero k3. Parcheggio sul posto, partenza a piedi dal luogo di appuntamento. APRI IN GOOGLE MAPS >>

COSTO: 30,00 € a persona. Pagamento il giorno dell'escursione in contanti oppure online entro il giorno precedente.

COSA E' INCLUSO

guida professionista per il gruppo

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, International Mountain Leader, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

