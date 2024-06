Escursione con cena allo stazzo e rientro in notturna

Venerdì 14 Giugno 2024 dalle 18:00 alle 22:30

Durante questa escursione percorreremo la val Fondillo al tramonto, in un'atmosfera magica al tramonto, fra fonti, ruscelli e boschi. Raggiungeremo uno stazzo pastorale oggi riconvertito in rifugio che verrà aperto per l'occasione; qui troveremo ad accoglierci una degustazione di prodotti tipici: salame, pecorino, vino e prodotti da forno. Ritorneremo sotto le stelle e la luna con le torce frontali. Una serata da non perdere.

DATI TECNICI

Difficoltá: T ; Turistica (facile)

Lunghezza: Km 8

Dislivello: 150 metri

Durata: 3h (rientro previsto indicativamente per le 22:30)

Sentiero - F2 PNALM

COSTO: 30,00€ Adulti - 25,00€ Bambini fino ai 13 anni (compreso il pranzo)

PRANZO: Compreso, a base di prodotti tipici locali

INCLUSO:

Guida Ambientale Escursionistica

Polizza assicurativa

Aperitivo con prodotti tipici

NON INCLUSO:

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni personale

RITROVO: Alle Ore 18:00 a Val Fondillo Opi L'AQ – località parcheggio

https://maps.app.goo.gl/zh12H89eZT5iZowg6

ATTREZZATURA NECESSARIA: abbigliamento sportivo

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Zaino 18litri, pantalone con fondello, scarpe da ginnastica, borraccia o termos, occhiali da sole, crema solare

RITROVO: Alle ore 10:45 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

PROGRAMMA:

Cammineremo in piano ed in leggera salita nella splendida cornice della val Fondillo, con il fresco ed il silenzio della sera ci immergeremo in un'atmosfera magica fra ruscelli, sorgenti e faggi. Rispettando la quiete di questo luogo potrà capitare di scorgere una curiosa Volpe, un Tasso o i Cervi che pascolano sui prati. Giungeremo presso lo stazzo dell'Acquasfranatara attorno alle ore 20, siamo in un antico stazzo pastorale oggi riconvertito in rifugio, dove ci attende un ricco aperitivo cenato con salumi, formaggi, vino ed un prodotto da forno fatto in giornata dalla cucina della val Fondillo. Qui avremo il tempo di rilassarci e di ammirare i colori del tramonto sui monti circostanti. Terminato il nostro pic-nic ci incammineremo di nuovo, stavolta in leggera discesa, con le stelle e la luna e la possibilità di sentire l'ululato del lupo ed i suoni della natura di notte. Rientro al punto di partenza indicativamente per le ore 22:30 Questa escursione non presenta difficoltà tecniche o tratti esposti, è adatta anche a chi soffre di vertigini; è necessario un minimo di allenamento per affrontare km e dislivello indicati in descrizione; è adatta ai bambini solo se abituati a camminare.

ATTENZIONE: Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo. Escursione adatta a tutti, anche a famiglie.

PER INFO E PRENOTAZIONI

https://Val Fondillo al tramonto

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it