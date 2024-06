Un'avventura unica e indimenticabile, immersa nella natura

Mercoledì 19 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 12:30

DURATA

09.30 - 12.30

LUNGHEZZA

12 km

LUOGO

Barrea (AQ)

DISLIVELLO

184 mt

DIFFICOLTÀ

(MC) Medio-Facile

GRUPPO

Max 12 persone

IN E-BIKE TRA LE FAGGETE E IL TORRENTE DEL RIO TORTO​

Se sei alla ricerca di un'avventura unica e indimenticabile, immersa nella natura incontaminata del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, questa esperienza in e-bike, tra faggete e torrenti è ciò che fa per te. Partendo dal suggestivo borgo medioevale di Barrea, questo viaggio ti condurrà attraverso ambienti mozzafiato e ti regalerà momenti di pace e serenità.

📄 PROGRAMMA

1. Partenza da Barrea

Il tuo viaggio inizia nel cuore del borgo medioevale di Barrea, dove l'atmosfera antica e autentica ti avvolgerà fin dal primo istante. Preparati per un'esperienza che ti porterà a esplorare i segreti meglio custoditi della natura circostante.

2. Lungo la vecchia strada sterrata

Dopo la partenza da Barrea, il percorso ti condurrà lungo una vecchia strada sterrata, dove avrai l'opportunità di pedalare attraverso incantevoli pianori erbosi e ammirare panorami mozzafiato che si estendono fino all'orizzonte. L'aria fresca e pulita ti avvolgerà mentre ti immergi completamente nella bellezza dell'ambiente che ti circonda.

3. Attraversando il cuore della faggeta

Man mano che procedi lungo il percorso, la strada si addentrerà sempre più nel cuore della faggeta. Qui, sarai circondato dal verde intenso degli alberi e dal suono rilassante della natura che ti accompagnerà lungo il cammino. L'atmosfera magica e avvolgente della foresta ti farà sentire in simbiosi con il mondo che avrai intorno.

4. Incontro con il torrente del Rio Torto

Dopo un'avventurosa pedalata, giungerai infine al torrente del Rio Torto, dalle acque cristalline e limpide. Questo sarà il luogo perfetto per fare una pausa, goderti una merenda e lasciarti cullare dal dolce suono dell'acqua che scorre placida. Ammira la bellezza del paesaggio circostante e lascia che la natura ti rigeneri completamente.

5. Il ritorno

Dopo aver ricaricato le energie, sarà il momento di intraprendere il ritorno verso Barrea lungo lo stesso affascinante itinerario. Rivivi i momenti magici e le emozioni di questo viaggio unico mentre ti avvicini nuovamente al borgo medioevale, portando con te ricordi preziosi e sensazioni indimenticabili.

In conclusione, l'esperienza in e-bike tra le faggete e il torrente del Rio Torto nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano vivere un'avventura autentica e immersiva nella natura. Non perdere l'occasione di esplorare questo angolo di paradiso e lasciarti conquistare dalla sua bellezza mozzafiato.

🥾 COSA PORTARE

Si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo adatto all'attività fisica in bici, a strati, in modo da alleggerirsi o coprirsi durante il percorso. Per chi lo avesse si consiglia anche di utilizzare un pantaloncino con imbottitura, tipo fondello, per il massimo comfort sulla sella.

Zainetto

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone comodo lungo o fino al ginocchio

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Acqua

Snack

TIPO DI TERRENO

Il percorso è composto da 2 km di strada asfaltata e 10 km di strada sterrata

🏔 LIVELLO ESCURSIONE

Il tour in e-bike non presenta particolari difficoltà, è necessaria però una minima preparazione fisica.

❗ AVVERTENZE

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo.

💶 PREZZO: 30€

(sconti per famiglie e

ragazzi sotto i 14 anni)

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

E-bike: Cube Reaction Hybrid

Noleggio Casco

❌ COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Spese personali

E-bike fornite: Cube Reaction Hybrid

Nella vasta gamma di biciclette elettriche disponibili sul mercato, poche possono eguagliare la combinazione di prestazioni e comfort di pedalata offerto dalla Cube Reaction Hybrid. Equipaggiata con un cambio Shimano di alta qualità e precisione, un motore Bosch affidabile e potente, questa bici offre un'esperienza di guida senza pari, combinando agilità, maneggevolezza e robustezza per un divertimento garantito.

Guida alle taglie (le bici sono UNISEX)

E-bike S: 152 cm – 165 cm

E-bike M: 165 cm – 178 cm

E-bike L: 175 cm – 188 cm

PER INFO E PRENOTAZIONI

☎️ 3396676274 (Stefano)

☎️ 333/5867105 (Marco)

✉️ info@vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/in-e-bike-tra-faggete-e-torrenti/

👉 www.vallisregia.com