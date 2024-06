ATTIVITA’ DIDATTICA SUL TORRENTE FONDILLO

Mercoledì 19 Giugno 2024 dalle 10:00 alle 14:00

Quale migliore località per svolgere un laboratorio didattico come questo se non la Val Fondillo, una valle montana del Parco Nazionale d'Abruzzo, situata nelle immediate vicinanze del borgo medievale di Opi. All'interno della sua area ospita grotte, sorgenti e antiche faggete, le stesse riconosciute patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 2017 unitamente alle faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa (Italia inclusa).

Con questo laboratorio didattico, seguiamo la gocciolina Tina nel suo viaggio e scopriamo il meraviglioso ciclo dell'acqua! I bambini impareranno l'importanza dell'acqua per la vita di tutti gli esseri viventi e verranno sensibilizzati a preservarla. Attraverso attività pratiche, i bambini entreranno a contatto con gli abitanti del torrente e impareranno a conoscere gli indicatori di qualità dell'acqua, utilizzando retini, vaschette e lenti d'ingrandimento. Non mancherà l'emozione di bere direttamente dalla sorgente di montagna ed un pic-nic sul prato in riva al fiume. Un'esperienza unica per scoprire la bellezza della natura e la sua importanza per il nostro pianeta

Programma : appuntamento ore 10:00 presso l'area di pic-nic della Val Fondillo . Il percorso a piedi si snoda lungo un sentiero tra il M. Amaro, la serra delle Gravare e il M . Dubbio, costeggiando molto gradualmente il torrente Fondillo , incontrando numerose radure che si aprono lungo i versanti della valle, estese faggete e residui di rimboschimenti a pino nero, larice e abete rosso fino alla sorgente basale della Tornareccia. Lungo il percorso verrà realizzata l'attività didattica

Dalle 10.00 alle 14.00

Il percorso è facile. ( sentiero F2), l'escursione è adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, maglietta leggera, pantaloni comodi.

COSA PORTARE: berretto per il sole , felpa o pile e giacca adatta alla pioggia, crema solare, pranzo al sacco, zainetto, calzini e scarpe di ricambio per i bambini, o ciabatte per entrare in acqua , borraccia con acqua non sono ammesse le bottiglie di plastica usa e getta ( plastic free ), crema protettiva, macchina fotografica, binocolo.

.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Costo di partecipazione : 25 euro 1 adulto ed 1 bambino; 2 aduti ed 1 bambino euro 40 i bambini ; 2 adulti e 2 bambini euro 50; i bambini inferiori a 3 anni non pagano.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/