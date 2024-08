Esperienza in e-bike intorno al lago di Barrea tra ambienti naturali unici e borghi medioevali

Giovedì 22 Agosto 2024 dalle 09:30 alle 12:30

DURATA

09.30 - 12.30

LUNGHEZZA

18 km

LUOGO

Barrea (AQ)

DISLIVELLO

220 mt

DIFFICOLTÀ

(TC) Facile

GRUPPO

Max 12 persone

PEDALANDO TRA STORIA E NATURA

Benvenuti nel suggestivo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove la bellezza naturale si fonde armoniosamente con l'antica storia di borghi che sembrano essersi fermati nel tempo. Questo tour in e-bike intorno al Lago di Barrea ci porterà attraverso ambienti unici, panorami mozzafiato e affascinanti centri abitati come Barrea, Civitella Alfedena e Villetta Barrea, che conservano intatti i loro caratteristici tratti di borghi medioevali appenninici.

📄 PROGRAMMA

Appuntamento ore 9.30 presso la nostra sede in C.so Duca degli Abruzzi 16, Barrea (AQ). Breve spiegazione sull'itinerario e istruzioni sull'uso delle e-bike.

1. Alla Scoperta di Barrea:

Iniziamo il nostro viaggio in e-bike attraversando il borgo medioevale di Barrea, con le sue strette strade lastricate e i suoi antichi edifici in pietra ci raccontano storie millenarie. Dopo aver ammirato l'atmosfera unica di questo borgo cominciamo ad avvicinarci verso il Lago di Barrea.

2. Giù fino al Lago di Barrea:

Scendiamo verso le sponde del Lago di Barrea, dove la bellezza serena dell'acqua incontra i boschi circostanti. Percorriamo una strada sterrata che si snoda tra una vegetazione tipica di questo ambiente, godendo di panorami mozzafiato sul lago e sui principali rilievi del Parco Nazionale.

3. Attraversando Villetta Barrea:

Attraversiamo il centro storico di Villetta Barrea, un altro esempio di storia e cultura. Attraversato il ponte sul fiume Sangro ci lasciamo rapire dalla bellezza di questo luogo, dove non è impossibile osservare i cervi al pascolo lungo le sponde, prima di proseguire il nostro viaggio.

4. Salendo a Civitella Alfedena:

Ci dirigiamo verso Civitella Alfedena, dove una breve sosta all'area faunistica del lupo ci offre l'opportunità di ammirare la fauna locale e godere di un panorama mozzafiato sulla valle sottostante. Mentre ci lasciamo incantare dalla tranquillità di questo luogo ci concediamo anche una pausa ristoratrice.

5. Ritorno a Barrea:

Scendiamo nuovamente verso le sponde del Lago di Barrea, seguendo un'altra strada sterrata che ci riporta indietro nel tempo, tra boschi e scorci panoramici unici. Attraverseremo anche un tratto dell'antico tratturo che ci racconta di Transumanza ma anche di antichi popoli che abitavano la valle. Di tanto in tanto ci fermiamo sulla riva del lago per godere di punti di vista particolari.

Verso l'ora di pranzo arriviamo infine a Barrea, dove concludiamo questa indimenticabile esperienza in e-bike, portando con noi i ricordi di una giornata piena di avventure e scoperte.

🥾 COSA PORTARE

Si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo adatto all'attività fisica in bici, a strati, in modo da alleggerirsi o coprirsi durante il percorso. Per chi lo avesse si consiglia anche di utilizzare un pantaloncino con imbottitura, tipo fondello, per il massimo comfort sulla sella.

Zainetto

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone comodo lungo o fino al ginocchio

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Acqua

Snack

TIPO DI TERRENO

Il percorso è composto da 7 km di strada asfaltata e 11 km di strada sterrata

LIVELLO ESCURSIONE

Il tour in e-bike non presenta particolari difficoltà, è necessaria però una minima preparazione fisica.

Sentieri: H7, I3

❗ AVVERTENZE

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo.

💶 PREZZO: 40€

(sconti per famiglie e

ragazzi sotto i 14 anni)

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

E-bike: Cube Reaction Hybrid

Noleggio Casco

❌ COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Spese personali

E-bike fornite: Cube Reaction Hybrid

Nella vasta gamma di biciclette elettriche disponibili sul mercato, poche possono eguagliare la combinazione di prestazioni e comfort di pedalata offerto dalla Cube Reaction Hybrid. Equipaggiata con un cambio Shimano di alta qualità e precisione, un motore Bosch affidabile e potente, questa bici offre un'esperienza di guida senza pari, combinando agilità, maneggevolezza e robustezza per un divertimento garantito.

Guida alle taglie (le bici sono UNISEX)

E-bike S: 152 cm – 165 cm

E-bike M: 165 cm – 178 cm

E-bike L: 175 cm – 188 cm

INFO E PRENOTAZIONI:

☎ 3396676274 (Stefano)

☎ 333/5867105 (Marco)

✉ info@vallisregia.com

👉 www.vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/tour-in-e-bike-nella-vallis-regia/