Attraverso divertenti attività sensoriali impareremo a conoscere gli orsi e gli ambienti in cui vivono

Venerdì 30 Agosto 2024

L'orso fin dai tempi antichi ha affascinato grandi e piccini. Le favole e i racconti mettono in evidenza la sua maestosità, l'intelligenza, il carattere estremamente solitario dei maschi dominanti e l'immenso affetto delle femmina per la propria prole. Attraverso giochi in natura e sorprendenti storie, scopriremo dove vivono e impareremo a conoscere le loro particolari abitudini.

Nel territorio dell'Appennino Centrale sono presenti circa cinquanta individui di Orso bruno marsicano, una piccola popolazione che da anni lotta contro la scomparsa. Con l'aiuto di mamma e papà e attraverso divertenti attività sensoriali scopriremo le caratteristiche della specie e il suo comportamento in natura. Sentiero C2 PNALM





☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 https://www.wildlifeadventures.it/tour/un-giorno-da-orsi-escursione-per-bambini-nel-parco-abruzzo/







🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli e incontro con la guida. Breve spostamento in auto per raggiungere il punto di partenza del sentiero. Una facile passeggiata ci permetterà di attraversare radure luminose e una foresta caratterizzata da alberi maestosi. Passo dopo passo impareremo a conoscere gli orsi e le loro abitudini. Il rientro a fondovalle è programmato per ora di pranzo.





💳 COSTI

€ 10 / per adulto

€ 10 / per ragazzo (10-14 anni)

€ 8 / per bambino (3-10 anni





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC professionale





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni





🥾 COSA PORTARE

Le passeggiate all'interno delle faggete abruzzesi offrono un clima gradevole in buona parte dell'anno. E' comunque consigliato un abbigliamento a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata e una scarpa adatta all'escursionismo facile.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (18+ litri)

Giacca impermeabile

Pile leggero

Pantalone comodi

Scarpe da escursionismo

Berretto

Crema protezione solare

Acqua (almeno 0.5 l)





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





