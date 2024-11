Escursione nel foliage di Forca d'Acero, il bosco dai colori fiabeschi

Domenica 3 Novembre 2024 dalle 09:30 alle 15:00

Un'escursione nella meravigliosa faggeta di Forca d'Acero. Questo incantevole bosco è straordinario in ogni stagione, ma in autunno raggiunge il suo massimo splendore, quando il foliage trasforma la foresta in un tripudio di colori caldi, con tonalità di rosso, arancione e giallo che creano uno scenario fiabesco.

Durante il percorso, attraverseremo boschi, ampie radure e ammireremo spettacolari formazioni geologiche. Il sentiero si snoda nel cuore del bosco con un dislivello minimo, conducendoci verso radure suggestive, arricchite da caratteristiche formazioni carsiche, come doline e inghiottitoi. L'escursione offrirà l'opportunità di scoprire le affascinanti sfaccettature storiche e naturalistiche di questo territorio. Un'area che fu teatro di scontri tra briganti e piemontesi, oggi è il rifugio di numerose specie che popolano il parco, tra cui lupi, cervi, caprioli e orsi.

Programma:

l'incontro sarà a Pescasseroli alle ore 09,30 presso Il Bel Sentiero in Via della Piazza, 10 ; spostamento con le auto proprie fino all'attacco del sentiero, oppure ci incontriamo presso il Valico di Forca d'Acero . Il sentiero si sviluppa da subito nel bosco con un dislivello minimo si raggiungono delle ampie e suggestive radure, con formazioni carsiche: doline ed inghiottitoi . (P2-D5-C1) Pranzo al sacco lungo il percorso e rientro nel pomeriggio.

Dalle ore 09.30 alle ore 15.00

Difficoltà: : escursionistica medio-facile . L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di media montagna, in zone boscose e pascoli, con salite e discese di media pendenza. Una itinerario consigliato a tutte le persone sia grandi che piccini che amano camminare a piedi.

DISLIVELLO: 150 mt in salita e in discesa

LUNGHEZZA: 11 km circa​​ a/r

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia, macchina fotografica e binocolo.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da guide specializzate. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel e WhatsAapp (+39) 339.334 9015

Il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero