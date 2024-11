Tra Foreste e Panorami Scolpiti dal Tempo

Domenica 10 Novembre 2024 dalle 09:00 alle 15:00

Scopri la magia del Monte Mattone: un'escursione unica che ti condurrà attraverso un paesaggio carsico senza tempo, dai pini neri, antichi e rari, fino al bosco di faggi, per poi raggiungere la vetta solitaria. Un cammino immerso nel silenzio e nella storia, dove ogni passo rivela la bellezza autentica dell'Appennino e regala panorami mozzafiato. Lasciati avvolgere dall'atmosfera di questi luoghi remoti, dove la natura parla il linguaggio della serenità e dell'eternità.

📄PROGRAMMA

Ci incontriamo alle 9:00 a Villetta Barrea, pronti per un'esperienza che ci porterà nel cuore selvaggio dell'Appennino. Da qui ha inizio il nostro cammino, una vera immersione tra alberi secolari e paesaggi incantati, dove la natura si rivela in tutta la sua potenza e serenità.

Il sentiero si snoda tra le ombre fresche della foresta di Pino Nero, endemico e relitto glaciale, una cornice di alberi maestosi che ci accoglie in silenzio, come sentinelle senza tempo. Avanziamo lungo un percorso che si apre tra le fronde, con il profumo intenso della resina e del sottobosco che accompagna i nostri passi. È come varcare una soglia temporale, dove il mondo sembra rallentare e il respiro della natura si fa tangibile. Le chiome degli alberi creano giochi di luce e ombra, un intricato mosaico che danza al nostro passaggio.

Attraversata la foresta di Pino Nero comincia la faggeta e poi, una volta usciti, siamo accolti dai pianori sommitali, un paesaggio che porta i segni del tempo e delle forze della natura. Il terreno carsico, modellato da millenni, ci invita a rallentare, a rispettare il ritmo della montagna. Camminare qui è come muoversi su un altro pianeta, dove le colline e le doline si susseguono in un saliscendi che ci accompagna verso la vetta.

Finalmente, raggiungiamo la cima del Monte Mattone a 1866 metri, e il panorama ci toglie il fiato. Di fronte a noi si estende un vasto anfiteatro naturale: la dorsale dei Monti Marsicani, la Camosciara, il versante est del Monte Marsicano e la fiera Serra di Rocca Chiarano. E in lontananza, come giganti in lontananza, possiamo distinguere i profili del Gran Sasso, del Sirente e della Majella, che sorvegliano l'orizzonte con imponenza.

Il silenzio qui è profondo, quasi tangibile, e ci invita a un momento di contemplazione. È un luogo dove il tempo sembra sospeso, un promemoria della nostra piccolezza di fronte all'eternità della montagna. Quando riprendiamo il cammino per il ritorno, il sentiero ci riporta a valle attraverso la faggeta, una foresta avvolgente che sembra proteggerci con un manto verde. Il paesaggio che attraversiamo è punteggiato da tracce di storia antica: arriviamo infine al tratturello, una via percorsa per secoli dai pastori e dai loro animali, testimone della vita di questi luoghi remoti.

Raggiungiamo il punto di partenza con il cuore colmo di emozioni, consapevoli di aver vissuto un'esperienza unica tra cime, valli e foreste, un'avventura che resterà impressa nei nostri ricordi come un prezioso incontro con la natura più autentica e pura.

🥾 COSA PORTARE

L'escursione è impegnativa ma non presenta difficoltà tecniche. E' necessaria una buona preparazione fisica per il dislivello da affrontare. Vera escursione in montagna.

Zaino da montagna

Giacca impermeabile

Piumino o giacca pesante comoda

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Guanti e Cappello

Acqua (almeno 1.5 l)

Pranzo al sacco

DETTAGLI TECNICI

DURATA

09.00 - 15.00

LUNGHEZZA

13 km

LUOGO

Villetta Barrea (AQ)

DISLIVELLO

930 mt

🏔 DIFFICOLTÀ

(EE) Escursionisti Esperti

GRUPPO

Max 10 persone

💶Prezzo: 25 € (sconti per famiglie e ragazzi sotto i 14 anni)

Sentieri: H4, H5

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

Assicurazione professionale

❌ COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Spese personali

❗ AVVERTENZE

in caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo

PER INFO E PRENOTAZIONI

☎️ 3396676274 (Stefano)

☎️ 333/5867105 (Marco)

✉️ info@vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/monte-mattone-prima-dell-inverno/

👉 www.vallisregia.com