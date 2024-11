Un Santuario della Natura

Sabato 16 Novembre 2024 dalle 09:00 alle 16:00

La Riserva Integrale della Camosciara ha come scopo la conservazione dell'ambiente naturale nella sua più pura e intatta bellezza, tutelando la biodiversità e i paesaggi incontaminati che ne fanno un luogo unico. Il maestoso anfiteatro roccioso della Camosciara, modellato da calcari e dolomie – le stesse rocce delle Dolomiti – offre un panorama spettacolare fatto di pareti verticali, cascate fragorose e cristallini torrenti che si snodano tra antiche foreste. In questo angolo di paradiso, si trovano due tra le specie botaniche più rare e preziose del Parco: la Pinguicola Vallis Regia e la Scarpetta di Venere. Inoltre, è il regno del Camoscio Appenninico, l'elegante animale da cui la Camosciara prende il nome, che vive e si muove con agilità sulle ripide rupi che sovrastano questo straordinario paesaggio.

📄PROGRAMMA

Appuntamento alle ore 9.00 presso l'Ufficio Turistico di Villetta Barrea.

Partiremo a piedi direttamente da Villetta Barrea, attraversando inizialmente una pineta di Pino Nero, per poi immergerci in una maestosa faggeta che ci condurrà fino alla cima di un colle. Dall'altro versante, scenderemo lentamente, fino a ritrovarci davanti all'Anfiteatro della Camosciara, in tutta la sua grandiosa bellezza. Proseguiremo quindi la discesa verso valle.

Giunti a valle, cominceremo a percepire il suono crescente delle acque del Torrente Scerto, che scorre impetuoso all'interno della faggeta, saltando tra rocce e formando piccole cascate. Un comodo tratto di sentiero ci porterà fino al cuore pulsante della Camosciara, dove sgorga il torrente e si trovano le celebri cascate. Qui faremo una sosta per il pranzo al sacco, in un contesto di rara bellezza naturale.

Per il ritorno risaliremo su un colle, un vero e proprio balcone naturale, dal quale si apre una vista spettacolare sull'inconfondibile profilo della Camosciara, spesso chiamata le "Piccole Dolomiti d'Abruzzo" per le sue impressionanti formazioni rocciose. Dopo una breve pausa rigenerante, continueremo la nostra camminata fino a raggiungere un altro belvedere, affacciato sulla suggestiva Vallis Regia, da cui si possono ammirare i tre borghi, il lago di Barrea e le montagne circostanti.

Proseguendo, scenderemo fino a Civitella Alfedena, attraversando il pittoresco borgo medievale, per poi scendere verso le rive del lago di Barrea. L'ultimo tratto del percorso, lungo le sponde del lago, ci riporterà al punto di partenza, completando così una giornata immersi nella natura e nella storia del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Durata

09.00 - 16.00

Lunghezza

16 km

Luogo

Villetta Barrea (AQ)

Dislivello

560 mt

Difficoltà

(E) Escursionistico

Gruppo

Max 10 persone

💶 PREZZO: 20 €

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

Assicurazione professionale

❌ COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Spese personali

🥾 COSA PORTARE

È sempre consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di alleggerirsi durante il percorso.

Zaino da montagna

Giacca impermeabile

Giacca comoda

Pile o felpa

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Acqua (almeno 1 l)

pranzo al sacco

🏔 LIVELLO ESCURSIONE

L'escursione non presenta particolari difficoltà e si svolge su sentieri di montagna con salite e discese non impegnative.

❗ AVVERTENZE

in caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo

Sentieri: H3, I5, I2, G1

PER INFO E PRENOTAZIONI

☎️ 3396676274 (Stefano)

☎️ 333/5867105 (Marco)

✉️ info@vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/la-camosciara-in-autunno/

👉 www.vallisregia.com