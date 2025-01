Una facile ciaspolata che da Pescasseroli conduce nei boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, in un ambiente dall’ineguagliabile fascino.

Lunedì 20 Gennaio 2025 dalle 09:30 alle 13:00

Il paesaggio montano è avvolto da una misteriosa quiete, la neve ricopre ogni cosa e con il gelo della notte, disegna cristalli che risuonano al vento. Le cince si affrettano con rapidi voli mentre i merli svolazzano dal folto dei rovi ad ogni passo che si avvicina. Passeggiando con le ciaspole nelle foreste più tranquille si possono trovare le impronte dell'elusiva martora o le piccole rosette lasciate dalle zampe del gatto selvatico. Il fondo nevoso si trasforma in un libro aperto che narra le tormentate vicende del bosco.





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 9.30. Breve spostamento in auto per raggiungere il punto di partenza del sentiero. Con una facile ciaspolata attraverseremo radure luminose e ampie foreste. L'itinerario ci guiderà, come le pagine di un libro, alla scoperta di questa meravigliosa stagione. Rientro nel centro abitato programmato per le ore 13.

Sentiero C2-C1 PNALM





💳 COSTI

€ 20 / per adulto

€ 15 / per ragazzo (10-14 anni)

€ 15 / per bambino (4-10 anni)





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio ciaspole e bastoncini

Assicurazione RC





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco e spese personali

Assicurazione infortuni personale





🥾 COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra momenti di cammino alternati a qualche pausa rilassante. Sono necessari indumenti caldi, impermeabili e antivento.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (15-20 litri)

Giacca impermeabile

Piumino invernale

Pile o felpa

Pantalone da trekking

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti impermeabili

Borraccia o thermos (almeno 1 l)





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





