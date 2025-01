Escursione con le racchette da neve ai piedi del Monte Meta e delle Mainarde Molisane

Mercoledì 15 Gennaio 2025 dalle 09:30 alle 16:00

Quando si giunge al cospetto del Monte Meta si rimane incantati e affascinati dalla bellezza del paesaggio. I fianchi boscosi lasciano spazio a campi carsici innevati e ripide pareti rocciose. Un ambiente aspro e selvaggio reso ancora più speciale dal canto delle coturnici e dal volo silenzioso dell'Aquila reale. Dal Passo dei Monaci, valico che separa le tre regioni, il respiro si ferma e il panorama diviene spettacolare. Lo sguardo può spaziare sulle catene innevate dell'Appennino e, nelle giornate terse, oltre il Monte Cassino è possibile osservare il mare.





☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉https://www.wildlifeadventures.it/tour/val-pagana-passo-dei-monaci/





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento ad Alfedena, incontro con le guide e trasferimento in auto per raggiungere il Pianoro Le Forme nel versante molisano del Parco. Il sentiero si immerge subito in una faggeta caratterizzata da alberi ad alto fusto, a tratti ripido e sassoso. Con piccole svolte si guadagna il margine superiore della foresta dove appare l'imponente parete rocciosa del Monte Meta. Il lungo susseguirsi di pendii innevati ci guidano fino al Passo dei Monaci dove il paesaggio si apre sul settore laziale del Parco e verso il mare. Pranzo al sacco in quota e rientro nel pomeriggio a fondovalle.

6 ore di cammino · 500 m dislivello in salita · 500 m dislivello in discesa

Sentiero M1 PNALM





💳 COSTI

€ 30 / per adulto

€ 20 / per ragazzo (10-14 anni)





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio ciaspole e bastoncini

Assicurazione RC





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco e spese personali

Assicurazione infortuni personale





🥾 COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra momenti di cammino alternati a qualche pausa rilassante. Sono necessari indumenti caldi, impermeabili e antivento.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (15-20 litri)

Giacca impermeabile

Piumino invernale

Pile o felpa

Pantalone da trekking

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti impermeabili

Borraccia o thermos (almeno 1 l)







🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎️ (+39) 0863.399696

☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 www.wildlifeadventures.it