Escursione con le ciaspole al Ferroio di Scanno e sui monti amati da Papa Giovanni Paolo II

Giovedì 16 Gennaio 2025 dalle 09:30 alle 16:00

La valle di Ziomas ci accoglie silenziosa in un meraviglioso scenario invernale dove pendii e doline carsiche sono addolciti dal manto nevoso. I disegni lasciati dal vento, le tracce di lupi e volpi ci guidano come in un affascinante racconto. Dalla sella che si apre sul Ferroio di Scanno lo sguardo si perde di fronte alla bellezza del paesaggio. Uno scenario grandioso, sovrastato dalle cime dei monti Godi e Marsicano e, più distanti, quelle della Camosciara e di Monte Petroso.





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento presso l'Ufficio Turistico di Villetta Barrea al mattino. Incontro con la guida e trasferimento in auto sino al valico di Passo Godi. Indossate le ciaspole avremo modo di inoltrarci nell'Alta Valle del Tasso e di raggiungere la bella e assolata serra che sovrasta il Ferroio di Scanno. La conca che apre il confine con la Riserva Integrale del Parco è uno dei luoghi dove è più facile l'incontro con l'orso. In inverno le possibilità sono naturalmente ridotte per via del letargo, ma incrociare il cammino del plantigrado non può essere completamente escluso. Pranzo al sacco e rientro a fondovalle programmato nel primo pomeriggio.





Sentiero Y7 PNALM





💳 COSTI

€ 30 / per adulto

€ 20 / per ragazzo (10-14 anni)





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio ciaspole e bastoncini

Assicurazione RC





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco e spese personali

Assicurazione infortuni personale





🥾 COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra momenti di cammino alternati a qualche pausa rilassante. Sono necessari indumenti caldi, impermeabili e antivento.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (15-20 litri)

Giacca impermeabile

Piumino invernale

Pile o felpa

Pantalone da trekking

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti impermeabili

Borraccia o thermos (almeno 1 l)





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎️ (+39) 0863.399696

☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 www.wildlifeadventures.it