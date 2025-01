La montagna amata da Papa Giovanni Paolo II

Venerdì 31 Gennaio 2025 dalle 09:00 alle 15:00

GLI ALTOPIANI DI SCANNO

LA MONTAGNA AMATA DA PAPA GIOVANNI PAOLO II

Una piacevole ciaspolata nella Valle di Ziomas con il suo stazzo pastorale fino al Ferroio di Scanno, luogo amato da Papa Giovanni Paolo II. Questa lunga serra è un insieme di doline carsiche che, con il manto nevoso, si trasformano in un susseguirsi di morbidi saliscendi. Raggiunto il limite con la Riserva Integrale il panorama si apre e si rivela nella sua unicità.

📄PROGRAMMA

Appuntamento ore 08.30 presso l'Ufficio Turistico di Villetta Barrea. Incontro con la guida e spostamento in auto fino a Passo Godi dove inizia il sentiero.

Indossate le ciaspole cominciamo ad attraversare l'Alta Valle del Tasso che, tra ampie svolte e curve, ci conduce fino allo stazzo di Ziomas, un ricovero pastorale utilizzato durante il periodo estivo dai pastori locali.

Il sentiero comincia a salire leggermente sul Ferroio di Scanno, un ondulato altopiano che costeggia la zona di Riserva Integrale e, dopo un continuo saliscendi, si raggiunge la sella finale, un luogo unico. Papa Giovanni Paolo II il 12 agosto 2003 si raccolse qui in preghiera, contemplando le bellezze del creato, in uno scenario naturalistico di grande pregio, in una zona del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise prossima alla Riserva Integrale.

A ricordo di questo giorno è stata posta una grossa lapide in bronzo su pietra calcarea realizzata dalla Pontificia Fonderia Campane Marinelli di Agnone.

Anche il panorama che da qui si vede è unico. Uno scenario grandioso, sovrastato dalle cime di Monte Godi e del Monte Marsicano e, più distanti, i balzi rocciosi della Camosciara e la vetta inconfondibile del Monte Petroso.

✔COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

Assicurazione professionale

Ciaspole e bastoncini

❌COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Spese personali

Pranzo al sacco

🥾 COSA PORTARE

L'escursione prevede un'attività fisica non molto impegnativa ed è consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di alleggerirsi durante il percorso.

Zaino da montagna, giacca impermeabile, piumino, pile o felpa, pantalone da trekking (lungo), scarponi da trekking, berretto, guanti, acqua, pranzo al sacco, crema solare

LIVELLO ESCURSIONE

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna con salite e discese di media pendenza.

DURATA

09.00 - 15.00

LUNGHEZZA

10 km

LUOGO

Scanno, Passo Godi (AQ)

Sentieri Y7, Y1

DISLIVELLO

280 mt

🏔 DIFFICOLTÀ

(E) Escursionistico

💶 PREZZO: 25€

(sconti per famiglie e ragazzi sotto i 14 anni)

❗AVVERTENZE

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo.

PER INFO E PRENOTAZIONI

☎️ 3396676274 (Stefano)

☎️ 333/5867105 (Marco)

✉️ info@vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/gli-altopiani-di-scanno/

👉 www.vallisregia.com