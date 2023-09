Per raccontare e valorizzare il patrimonio enogastronomico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Il cibo che narra

(Gravina in Puglia, 22 Set 23) Il cibo attraverso il quale conoscere storie, paesaggi, saperi e valori millenari, custoditi in una grande varietà di eccellenze. Dialoghi intorno al cibo, laboratori esperienziali, itinerari, show cooking, degustazioni, mostre e concerti, per promuovere uno straordinario universo di sapori che si tramanda da una generazione all'altra.

Assapora la Murgia nel Villaggio del Gusto

I prodotti identitari del Parco potranno essere degustati all'interno del Villaggio del Gusto, una vetrina alle voci del mondo rurale, a produttori, consorzi di tutela e presidi Slow Food che esporranno e racconteranno i propri prodotti, esaltando la cultura da cui nascono.

Programma