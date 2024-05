Dal 21 al 23 Giugno 2024, Quartiere Fieristico di Gravina in Puglia (BA)

(Gravina in Puglia, 15 Mag 24) La rassegna Biodiversa nasce su iniziativa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia in occasione dei 20 anni dalla sua istituzione (10 marzo 2004) e mira a diventare un appuntamento fisso e consolidato per tutte le aree protette d'Italia, con l'obiettivo di promuovere le risorse dei parchi, i servizi e le attività economiche presenti nei loro territorio, i diversi turismi praticabili e i prodotti agroalimentari locali.

L'evento vuole essere un importante luogo di incontro e discussione per istituzioni, operatori e professionisti del mondo della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile. Gli Enti Parco e le Aree Marine Protette in particolare potranno raccontare e valorizzare il patrimonio delle aree naturali in termini di natura, turismo, cultura e prodotti tipici, così come le buone pratiche per la tutela dell'ambiente.

Biodiversa è promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e da Federparchi, con il sostegno del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'ISPRA e del Comune di Gravina.

Alcuni tra i Convegni

" Verso gli Stati Generali delle Aree Protette" : un importante momento di confronto tra tutte le aree protette nazionali per dare avvio al percorso che culminerà nella convocazione degli Stati generali dei Parchi italiani

: un importante momento di confronto tra tutte le aree protette nazionali per dare avvio al percorso che culminerà nella convocazione degli Stati generali dei Parchi italiani Convegno promosso da ISPRA "Ispra e i parchi: condivisione di metodi di monitoraggio, conservazione e dei dati per una migliore efficacia della loro gestione e il raggiungimento degli obiettivi delle strategie biodiversità al 2030"

Tavola rotonda promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia "Vent'anni di conservazione nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Scenari evolutivi nella tutela degli habitat e delle specie"

