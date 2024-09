(Gravina in Puglia, 05 Set 24) A partire da settembre 2024, la gestione delle visite alle Miniere di Bauxite (Zona A di Riserva Integrale) sarà regolamentata per garantire una maggiore tutela degli habitat e delle specie faunistiche recuperate durante i recenti interventi di riqualificazione. Dopo la riapertura al pubblico, l'obiettivo è preservare questo straordinario sito naturale, permettendo una fruizione sostenibile e rispettosa del patrimonio ambientale.

Gestione e organizzazione delle visite

Il servizio di gestione, valorizzazione e promozione del sito è affidato all'Associazione di Promozione Sociale "Pro Loco Torre e Pino" di Spinazzola, con determinazione dirigenziale n. 200 del 19/07/2024. Gli operatori accompagneranno i visitatori alla scoperta delle Miniere offrendo un'esperienza informativa introduttiva, rispettando l'ambiente e i suoi delicati equilibri. Per chi desidera una visita più approfondita è possibile richiedere una guida ambientale specializzata.

Giorni e orari delle visite

Le visite si terranno dal venerdì alla domenica in diverse fasce orarie, sia mattutine che pomeridiane:

Mattina: 9.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00

Pomeriggio: 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00



Regole di accesso

Per preservare i recenti interventi di recupero e a causa dell'erosione dei versanti, è vietato scendere all'interno delle Miniere. I visitatori potranno ammirare il sito dall'alto, attraverso le aree didattiche e i punti di osservazione predisposti, seguendo le regole riportate lungo il percorso: non uscire dai sentieri tracciati, non raccogliere pietre o massi, non abbandonare rifiuti, non introdurre animali, non raccogliere o danneggiare la vegetazione, non introdursi all'interno delle Miniere o avvicinarsi al ciglio.

Prenotazioni e costi

Le visite saranno gratuite e a carico dell'Ente Parco, a eccezione delle richieste di una guida specializzata che comporteranno un costo aggiuntivo.

Per prenotare una visita è necessario chiamare al numero 378.4165988 nei seguenti orari:

Mattina: 9.00 - 12.00

9.00 - 12.00 Pomeriggio: 16.00 - 18.00

In alternativa, è possibile inviare una richiesta via email all'indirizzo visite.bauxite@parcoaltamurgia.it

Visite con guida qualificata

Oltre alle visite standard, è possibile prenotare al numero 378.4165988 una guida ambientale/escursionistica specializzata che offrirà ai visitatori un'esperienza più completa, arricchita da informazioni dettagliate sulla storia delle Miniere e il loro utilizzo, sul carsismo e l'evoluzione litologica dell'altopiano murgiano, sulla flora e fauna del Parco con particolare attenzione alle piante eduli e aromatiche e all'avifauna migratoria e stanziale.

Tour completo Murgia: Miniere, boschi e antiche incisioni

È possibile optare per una visita più articolata che, oltre alle Miniere di Bauxite, include anche l'esplorazione del vicino bosco di Acquatetta, della Fossa Bradanica, dell'inghiottitoio del Cavone (nell'area esterna) e delle incisioni rupestri. Durante questa seconda tipologia di escursione, saranno approfondite anche le più importanti grotte presenti nel Parco e l'orografia del territorio murgiano, con particolare attenzione alla Fossa Bradanica e alla sua differente orogenesi. La visita si concluderà con l'esplorazione delle incisioni rupestri del riparo del Cavone, dove verrà raccontata la storia della loro scoperta e dei simboli zoomorfi e antropomorfi raffigurati.

Come raggiungere l'area parcheggio: https://bit.ly/coordinate-google-maps