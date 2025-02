(Gravina in Puglia, 11 Feb 25) Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia protagonista alla BIT Milano 2025, uno dei più importanti appuntamenti fieristici dedicati al turismo, per promuovere il Geoparco Mondiale UNESCO e il suo straordinario patrimonio geologico, naturale e culturale.

Nell'ambito della manifestazione, nello stand della Regione Puglia si è svolta la conferenza "MurGEopark: un patrimonio UNESCO come motore di crescita turistica", un momento di confronto sulle strategie di valorizzazione del territorio attraverso un'offerta turistica sostenibile e integrata. Alla conferenza sono intervenuti Francesco Tarantini, commissario straordinario del Parco dell'Alta Murgia, Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, e gli amministratori dei comuni del Geoparco, che hanno illustrato le azioni in programma per il 2025 per rafforzare l'identità di MurGEopark e promuoverlo come destinazione turistica di riferimento.

L'Alta Murgia e le Premurge, proclamate Geoparco Mondiale UNESCO il 9 settembre scorso, custodiscono un patrimonio di eccezionale valore, con geositi unici come le Miniere di Bauxite, Cava Pontrelli con le sue oltre 20.000 impronte di dinosauro, il Pulo di Altamura e la Grotta di Lamalunga, che conserva uno degli esemplari più importanti al mondo dell'Uomo di Neanderthal. La presenza alla Borsa Internazionale del Turismo rappresenta uno degli step di un percorso più ampio che vede il Geoparco impegnato in una serie di azioni per strutturare un turismo responsabile e di qualità.

Nei giorni scorsi, nella sede dell'Ente Parco si è tenuto un incontro con l'Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, i sindaci dei comuni del Geoparco e il referente della Carta Europea del Turismo Sostenibile Gianfranco Ciola, per avviare un percorso condiviso che prevede la creazione di pacchetti turistici, il potenziamento della rete di accoglienza con la certificazione CETS degli operatori e la costituzione di una DMO (Destination Management Organization) dedicata al Geoparco, per una gestione più strutturata dell'offerta turistica.

Dalla BIT di Milano alla BTM Puglia, per affermare il valore di MurGEopark su scala nazionale e internazionale. La presenza alla BIT è solo uno dei momenti chiave del percorso di promozione di MurGEopark: dal 26 al 28 febbraio, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia sarà presente alla BTM Puglia, fiera internazionale dedicata al turismo che si terrà a Bari. Per l'occasione, l'Ente Parco avrà uno stand dedicato al Geoparco Mondiale UNESCO, in cui si svolgeranno eventi e incontri volti a promuovere l'unicità del territorio e il suo sviluppo turistico sostenibile, coinvolgendo attivamente la comunità del Geoparco.

«La partecipazione alla BIT di Milano - dichiara Francesco Tarantini, commissario straordinario dell'Ente Parco - è un'occasione fondamentale per rafforzare il posizionamento del nostro Geoparco come meta turistica di qualità, integrando tutela e fruizione sostenibile. È un percorso che proseguirà con determinazione nei prossimi mesi, coinvolgendo istituzioni, operatori turistici e comunità locali. La prossima tappa sarà la BTM Puglia, un altro appuntamento strategico per consolidare il lavoro avviato e dare sempre più visibilità al nostro territorio».