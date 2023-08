Domenica 17 settembre 2023

(Sassalbo, 02 Ago 23) Il Consorzio Volontario Forestale Val Cedra, in collaborazione con il mitico Fra' Ranaldo ed il Parco Nazionale

dell'Appennino Tosco Emiliano, con il patrocinio il Comune di Monchio delle Corti, dei Parchi del Ducato, del

Consorzio Montano, Pratospilla Stazione Turistica, organizza la 4° edizione della manifestazione denominata

"FUNGO-TREK", che abbina il trekking appenninico alla raccolta del fungo porcino, con l'obiettivo di

promuovere attività outdoor e favorire forme di turismo rispettose dell'ambiente nel crinale dell'appennino

Parma Est. La gara è aperta a chiunque sia in possesso regolare documento d'identità. Le iscrizioni potranno

avvenire a mezzo internet all'indirizzo https://www.geoticket.it - ovvero personalmente nella giornata di

gara, entro le ore 08,15 .La segreteria di gara è costituita presso il Consorzio Montano, in Vicolo del

Quartiere, 9 Langhirano (PR) - tel. 3278835153 con apertura nella intera giornata di lunedì e nel pomeriggio

di mercoledì .

Il costo di iscrizione di €. 20, 00 per partecipante comprende:

• partecipazione alla gara con autorizzazione giornaliera alla raccolta;

• organizzazione e materiale di gara;

• agevolazione per la giornata di gara e per il giorno precedente presso gli esercizi commerciali convenzionati.

La competizione è prevista in "forma itinerante" in quanto la sede della gara ogni anno può spostarsi in un diverso ambito

del territorio gestito dal Consorzio Val Cedra. In questa sua 4° edizione la competizione si svolgerà all'interno del magnifico

comprensorio della stazione di Pratospilla, nell'incantato bosco di faggio di alto fusto che arriva a sfiorare il crinale Tosco

Emiliano. La competizione consiste nel ricercare e raccogliere il maggior quantitativo di funghi porcini (max 3 kg), avendo

però cura di passare obbligatoriamente per 1 o più punti di controllo, ognuno dei quali sarà presidiato da commissari

dell'organizzazione, aventi il compito di garantire la regolarità della manifestazione e supportare e fornire informazioni ai

partecipanti. La posizione esatta dei punti di passaggio sarà riportata, - unitamente ad ogni più utile informazione - sulle

cartine, che verranno consegnate ai concorrenti prima della partenza. Lungo il percorso saranno presenti segnali atti a

delimitare e indicare l'area di gara e personale di riferimento in alcuni settori.

Potranno partecipare concorrenti SINGOLI o SQUADRE composte da 3 a 5 concorrenti. Sono previste due classifiche.

Vincerà la gara chi avrà ottenuto il migliore punteggio secondo una formula che considererà il quantitativo raccolto, e

attribuirà un "bonus" per il passaggio in ognuno dei punti di controllo. A parità di punteggio vincerà che avrà consegnato

nel minore tempo .

CALENDARIO DI GARA

La gara si svolgerà in una unica giornata, domenica 17 settembre 2023 secondo il seguente programma:

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA

Monchio delle corti

• Ore 06.45/ 07.45 Ritrovo dei concorrenti presso l'albergo di Pratospilla;

Iscrizioni , adempimenti preliminari, consegna materiali di gara;

• Ore 07.45/08.15 Chiusura iscrizioni ,esposizione del regolamento e illustrazione cartina ;

• Ore 08.30 Inizio gara;

• Ore 12.30 Fine gara: la durata della gara, potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteo e/o su

decisione della commissione

• Ore 15.00 Proclamazione della classifica

• Ore 15,30 Premiazione

(per i partecipanti che già saranno presenti nel giorno di sabato 29 -potranno pernottare a prezzi agevolati presso la stazione

di Pratospilla e presso i locali convenzionati del Monchiese - si terrà un briefing già nella serata di sabato alle ore 19,00 nel

salone della stazione sciistica).

CLASSIFICA – PREMI

• 1° classificato: medaglia d'oro, maglietta 2023 Fungo Trek, Prosciutto di Parma e permesso stagionale per la raccolta dei

funghi per la stagione 2024 nel comprensorio Parma Est;

• 2° classificato: medaglia d'argento, maglietta 2023 Fungo Trek, "punta" di Parmigiano Reggiano di montagna e salame di

Felino permesso stagionale per la raccolta dei funghi per la stagione 2024;

• 3° classificato: medaglia di bronzo, maglietta 2023 Fungo Trek, Salame di Felino e permesso stagionale per la raccolta dei

funghi per la stagione 2024

Nella categoria squadra ogni concorrente avrà diritto all'intero premio; per il primo premio il prosciutto sarà sostituito da altro

pregiato premio per ognuno dei concorrenti.

I primi tre classificati della categoria SINGOLI, avranno inoltre l'accesso diretto al CAMPIONATO MONDIALE DEL FUNGO

2023 che si terrà a CERRETO LAGHI l'8 ottobre 2023 .

ATTIVITÀ COLLATERALI

Nella giornata di gara sarà in funzione il parco avventura di Pratospilla FORESTAVVENTURA e sarà fruibile con un prezzo di

accesso agevolato. (Sono gradite prenotazioni)

La Guida Ambientale Monica Valenti nella giornata di sabato 16 e domenica 17 accompagnerà gli appassionati per una

camminata nel comprensorio di pratosipilla . (Sono gradite prenotazioni) . SI VEDA IN CALCE IL PROGRAMMA

Alle ore 12,30 si terrà lai gestori della locale stazione sciistica organizzeranno un pranzo per concorrenti e accompagnatori.

Presso l'albergo Pratospilla e presso i locali convenzionati del comune di Monchio delle Corti sarà possibile pernottare e

pranzare a prezzi agevolati per la sera del 16 settembre e per il giorno di gara .

Nella giornata di sabato presso l'albergo di PRATOSPILLA per i partecipanti che già saranno presenti nel giorno di sabato,

l'organizzazione terrà un breve briefing alle ore 19,00. A seguire cena del fungaiolo e gruppo musicale.

Il SAER metterà a disposizione personale della stazione Monte Orsaro per ogni eventuale necessità durante lo svolgimento

della manifestazione.

Il CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA, si estende su ampia parte del Comune di Monchio delle Corti in proprietà

degli oltre 700 soci. Il Val Cedra è una associazione di volontariato che opera dal lontano 1982, con lo scopo di valorizzare e

tutelare il patrimonio silvo pastorale del territorio del Comune di Monchio delle Corti. Unitamente ai Consorzi Val Bratica e Val

Parma, il Val Cedra nel 1987 ha costituito il Consorzio Montano di II°, e con esso ha potuto progettare ed eseguire

rilevantissimi interventi.

Nel 2017, a seguito di precedenti fattive collaborazioni i Consorzi Volontari Forestali citati hanno finalmente stipulato con gli

enti competenti (Unione Montana App. Pr Est, il Parco Naz. Appennino Tosco Emiliano, Parchi del Ducato) un'importante ed

innovativa convenzione che, coinvolgendo pubblico / privati, ha permesso la creazione di un'unica ampia riserva di raccolta,

estesa su tutto il territorio in proprietà dei consorzi e di competenza degli enti indicati, che consente ai numerosi appassionati

di poter esercitare la raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco con un unico permesso. L'attività di distribuzione e vendita

dei permessi di raccolta, emessi in ossequio alla normativa vigente viene gestito direttamente dai consorzi forestali citati,

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA

Monchio delle corti

riuniti nel consorzio Montano di II° in collaborazione e con il controllo dell'ente competente. Nell'interesse dei raccoglitori e

per incentivare il turismo di settore, sono state stipulate convenzioni con ristoratori ed albergatori delle zone alte.

PROPOSTE ESCURSIONE :

SABATO 16 SETTEMBRE 2023 ORE 15.30 PRATO SPILLA

Un lago, tanti faggi e chissà...qualche fungo qua e là.

Escursione che da Prato Spilla, quota 1351 m. s.l.m, salirà verso il Lago Palo 1508 m. s.l.m attraverso un bellissimo bosco di

faggio dove curiosando potremo vedere sbucare qualche fungo nascosto sotto le foglie o dietro ad un sasso ( i funghi si

possono raccogliere se si è in possesso di permesso giornaliero stagionale e se si è muniti di cestino rigido arieggiato).

Arrivati al Lago Palo, faremo una piccola sosta per poi proseguire verso il sentiero che ci porterà sotto al crinale

dell'Appennino Tosco Emiliano.

Un'escursione suggestiva che ci farà scoprire una parte bellissima della Val Cedra.

L'escursione si concluderà verso le ore 19.00 e avrà un dislivello positivo di circa 400 metri.

Il costo dell'escursione è 12.00 € adulti e 6 € bimbi fino a 14 anni..

Finita l'escursione si potrà cenare tutti insieme presso albergo, ristorante Pratospilla.

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 ORE 9.00 ritrovo a Prato Spilla per escursione con partenza alle 9.15.

Sella del Torricella e Val Cedra si veste nei colori autunnali tra mirtilli, funghi e panorami suggestivi.

L'escursione partirà da Prato Spilla quota 1351 m. s.l.m per salire alla Sella del Torricella lungo un sentiero circondato da un

bellissimo bosco di faggio dove, se si ha un pò di fortuna, si potrà trovare qualche fungo (I funghi si potranno raccogliere solo

se muniti di regolare permesso e attrezzati di cestino rigido arieggiato).

Giunti alla Sella del Torricella 1656 m. s.l.m. il nostro cammino proseguirà verso il lago Martini 1714 s.l.m dove si potrà fare

uno spuntino con i mirtilli raccolti direttamente dalla piantina. Il rientro lo faremo percorrendo il sentiero sotto il crinale e per

le ore 13.00 circa saremo di nuovo a Prato Spilla dove si potrà pranzare.

Dislivello circa 370 metri positivi.

Il costo dell'escursione con Guida GAE è di 12.00€ adulti, 6 € bimbi fino a 14 anni.

Prenotazione obbligatoria a Guida GAE Monica Valenti 3488224846 Mail mokavalenti@libero.it