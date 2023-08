(Sassalbo, 08 Ago 23) Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano intende svolgere un'indagine di mercato per l'aggiudicazione dei lavori del progetto" LIFE18 NAT/IT/000806 "CRAYFISH LINEAGES CONSERVATION IN NORTH-WESTERN APENNINE" LIFE CLAW – AZIONE C6 - CODICE CUP: E14I20000710002" e nello specifico:

opere per la ricreazione di habitat idonei alla presenza del gambero di fiume, nell'ambito del progetto LIFE CLAW (direttiva LIFE18 NAT/IT/000806), nel rio Calamone, in località Lago Calamone nel comune di Ramiseto (RE), nell'affluente del torrente Lonza, in località Montemiscoso, nel comune di Ventasso (RE), nel fosso della Fusina, in località Monteorsaro nel comune di Villa Minozzo (RE) e nel rio Lame affluente del torrente Cervarolo nel comune di Villa Minozzo (RE).

L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17.08.2023

