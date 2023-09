Se ne discute lunedì a18 settembre a Castelnovo ne' Monti

(Sassalbo, 16 Set 23) Si discute di crediti di sostenibilità come strumento di responsabilità sociale nelle aziende. Già quindici gli operatori che li hanno acquistati nei primi dieci mesi. Di questo si discute nel tradizionale incontro convegnistico che precede la Fiera di San Michele. Appuntamento lunedì 18 settembre, alle ore 20.30, presso la sala consigliare di Castelnovo ne' Monti. Intervengono il tecnico forestale Willy Reggioni e Robertino Ugolotti, consigliere del direttivo Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. La piattaforma di compravendita Crediti di Sostenibilità (www.creditisostenibilita.it) è promossa dal Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano, in qualità di soggetto coordinatore della omonima Riserva di Biosfera MAB UNESCO, riguardante il territorio di 80 Comuni nelle provincia di La Spezia, Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma e Reggio Emilia ed è parte del progetto E.C.O.FOREST (Economizzare il Carbonio Organico delle FORESTe). "Si tratta di uno strumento estremamente interessante – spiega Robertino Ugolotti, consigliere del Parco nazionale dell'Appennino – attraverso il quale è possibile remunerare economicamente i servizi ecosistemici, come lo stoccaggio di carbonio atmosferico, generati dalla gestione sostenibile delle foreste da parte, ad esempio, consorzi forestali. Attraverso di essa è possibile vendere crediti di sostenibilità ad imprese ed organizzazioni impegnate in percorsi di responsabilità sociale. Lo scorso anno ne sono stati compravenduti ben 3400 per un ammontare di 105.633 euro di valore con grande entusiasmo da parte degli operatori coinvolti: attraverso questo percorso è possibile sostenere il futuro delle foreste e, quindi, anche il nostro futuro, ma anche generare opportunità di lavoro". Nel dettaglio, il Parco nazionale, promuove la gestione forestale sostenibile e sostiene i proprietari forestali nell'adottare buone pratiche, migliorative rispetto alla gestione ordinaria, che determinano un incremento nella capacità delle foreste di assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e generare servizi ecosistemici (cibo, acqua, legname e fibra, svago, benessere spirituale, …). Tale gestione sostenibile è certificata secondo gli standard di certificazione internazionali PEFC e FSC che assicurano che le foreste siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. I proprietari/gestori forestali che attueranno questo percorso genereranno crediti di sostenibilità (corrispondenti ad una tonnellata di CO2 equivalente evitata o assorbita) che il Parco nazionale Appennino tosco-emiliano, sulla base di un protocollo di intesa, rende univoci e mette sul mercato dallo scorso novembre tramite la piattafoma dedicata. I «Crediti di Sostenibilità» vengono venduti ad aziende ed organizzazioni che li acquistano in modo volontario, nell'ambito della propria responsabilità sociale di impresa. Acquistando crediti di sostenibilità un'impresa/organizzazione può dare coerenza alla propria strategia di sostenibilità, sostenere il processo di adattamento delle foreste d'Appennino tosco-emiliano ai cambiamenti climatici, favorire il contrasto alla crisi climatica e neutralizzare le emissioni di CO2 connesse al proprio ciclo produttivo/organizzativo che ancora non è possibile eliminare o ridurre. Gli introiti generati dalla vendita dei «Crediti di Sostenibilità» vengono in parte erogati ai proprietari forestali i cui comportamenti virtuosi li hanno generati e, in parte, reinvestiti dal Parco nazionale a favore di nuovi progetti di gestione sostenibile delle foreste, grazie ai quali saranno determinati nuovi «Crediti di Sostenibilità», generando così un ciclo virtuoso. SCHEDA / COME ACQUISTARE I CREDITI DI SOSTENIBILITA' I Crediti di sostenibilità del Parco nazionale e della Riserva di Biosfera "Appennino tosco-emiliano" sono a numero limitato. Gli interessati possono prenotarsi per l'acquisto dei crediti entro il 31 ottobre 2023 dichiarando il quantitativo desiderato (1 credito di sostenibilità corrisponde ad 1 tonnellata di CO2 equivalente evitata o assorbita – richiesta minima 30 crediti) e l'importo offerto (prezzo minimo 1 credito di sostenibilità = 33 € + IVA 22%). La prenotazione viene formalizzata attraverso la compilazione di un apposito modulo che, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, dovrà essere inviato tramite PEC all'indirizzo parcoappennino@legalmail.it. L'invio di tale prenotazione non è vincolante per l'organizzazione richiedente, che potrà successivamente decidere di ritirare l'interesse e non firmare il contratto di acquisto dei crediti di sostenibilità. Nel mese di novembre 2023, il Parco Nazionale stilerà una graduatoria delle prenotazioni correttamente pervenute, sulla base dell'ordine temporale di arrivo. Seguendo tale graduatoria sarà formalizzata, mediante la stipula di appositi contratti con le singole organizzazioni richiedenti, l'assegnazione definitiva dei Crediti di Sostenibilità, sino ad esaurimento di quelli disponibili per il 2023.