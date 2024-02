(Sassalbo, 03 Feb 24)

In occasione della BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, che si svolgerà nel quartiere Fiera Milano da domani e fino al 6 febbraio. Domenica 4 dalle 15 alle 16 si terrà un panel "Unesco" organizzato da Toscana Promozione, il Parco e la Riserva di Biosfera Appennino saranno presenti con un intervento del consulente Filippo Lenzerini che illustrerà i progetti della Riserva della Biosfera per sviluppare e promuovere le tratte di cammini storici che la attraversano e come esse siano in connessione con l'offerta ecoturistica, con le esperienze collegate al turismo di comunità nei borghi.