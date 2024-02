(Sassalbo, 13 Feb 24) Presentazione del Position paper del gruppo di lavoro sul Goal 11 dell'ASviS

martedì 20 febbraio 2024

Spazio '51 della Provincia di Parma – Viale Martiri della Libertà, 15

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Provincia di Parma e sul sito dell'ASviS tramite link

I servizi ecosistemici influenzano e sostengono in diversi modi la vita ed il benessere umano. Il Position paper presenta le loro principali aree di applicazione: l'introduzione nei processi di pianificazione e nella perequazione territoriale del loro riconoscimento, come nelle esperienze della Regione Emilia-Romagna; l'utilizzo di una quota delle tariffe idriche per interventi di tutela, di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sviluppo socioeconomico dei territori; l'estensione dell'esperienza del Parco nazionale dell'Apennino Tosco-emiliano per collocare sul mercato volontario crediti di sostenibilità e crediti di carbonio.

10:30 – 10:40

10:40 – 10:50

10:50 – 11:20

11:20 – 12:00

Modera

PROGRAMMA

Giuseppe Milano, giornalista della Gazzetta di Parma

Rivolge un saluto

Andrea Massari, Presidente della Provincia di Parma e Sindaco del Comune di Fidenza

Presentano il Rapporto

Riccardo Santolini, Università di Urbino e componente del Comitato nazionale per il Capitale naturale)

Fausto Giovanelli, Presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Davide Marino, Università del Molise - Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica

e l'ambiente CURSA

Ne discutono

Elena Torri, Fondazione Unipolis e moderatrice del Sottogruppo Aree interne e montagna del gruppo di lavoro sul Goal 11 dell'ASviS

Carlo Personeni, Consorzio BIM Brembo, Serio e Lago di Como Alessandro Bosso, Art-ER

Barbara Lori, Assessore alla Programmazione territoriale, politiche forestali e servizi ecosistemici della Regione Emilia-Romagna

12:00 – 12:20 Cerimonia di consegna degli attestati di acquisto dei crediti di sostenibilità della Riserva di biosfera dell'Appennino tosco emiliano

12:20 – 12:30 Conclude

biosfera dell'Appennino tosco emiliano

Erminio Quartiani, Club alpino italiano (CAI) e moderatore del Sottogruppo Aree interne e montagna del gruppo di lavoro sul Goal 11 dell'ASviS