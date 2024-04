ll tuo cinque per mille a sostegno dei parchi

(Sassalbo, 22 Apr 24)

Anche quest'anno è possibile sostenere, senza alcuna spesa, le attività dei Parchi, destinando il cinque per mille del proprio reddito.



Non si tratta di una tassa aggiuntiva, ma della donazione di una parte delle imposte comunque incassate dallo Stato.



Una scelta che non costa nulla a chi la compie, ma che consente di sostenere la natura e le aree protette.



Per destinare il 5 per mille al Parco Nazionale dell'appennino tosco emiliano codice fiscale : 02018520359

Le immagini che vedete sono tutte scattate all'interno del Parco dell'Appennino da Alberto Gambarelli, fotografo naturalista