(Sassalbo, 18 Lug 24)

Nel giugno 2020 il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato alla presentazione di candidature per il riconoscimento del titolo ufficiale di Guida del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

L'Avviso, oltre a prevedere i requisiti richiesti per il conseguimento della qualifica, stabiliva l'obbligo di seguire lo specifico Corso di Formazione sulle caratteristiche del territorio dell'Appennino Tosco Emiliano nonché l'impegno di aderire alla Fase 2 della Carta europea del Turismo Sostenibile, mediante sottoscrizione di uno specifico atto.

Nel dicembre 2021 il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano ha dato avvio al procedimento formale di attuazione della Fase 2 della CETS per consentire a tutti gli operatori turistici/le operatrici turistiche aventi sede nel Parco o operanti nello stesso, nonché alle Guide del Parco, di poter acquisire la certificazione.

Dell'inizio del percorso e dei successivi incontri informativi vi è stata data puntualmente notizia attraverso messaggi indirizzati alle vostre caselle di posta elettronica.

Diverse/i tra Voi hanno partecipato al percorso e lo hanno concluso positivamente, presentando i propri programmi di azioni triennali e ottenendo la prescritta positiva valutazione, successiva alla visita di confronto e riscontro, da parte dei Valutatori CETS, abilitati da Federparchi.

Molte delle Guide del Parco, tuttavia, ad oggi non hanno manifestato l'intenzione di intraprendere il percorso di certificazione attraverso l'adesione alla Fase 2 della CETS, secondo l'impegno assunto al momento dell'acquisizione della qualifica di Guida del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Tale impegno deve essere adempiuto entro il 31.12.2024.

Al fine di facilitare il percorso di adesione alla CETS 2 vi informiamo che i termini entro i quali poter presentare il proprio programma di azioni per ottenere la certificazione CETS 2 sono alternativamente:

30 settembre 2024

31 dicembre 2024 (con presentazione della documentazione a Federparchi il 31 marzo 2025 come da calendario della stessa Federparchi)

Con la volontà di affiancarvi nel percorso di certificazione CETS2 fissiamo sin d'ora un incontro informativo/formativo il giorno mercoledì 28 agosto 2024 in 2 distinte fasce orarie per facilitare la vostra adesione:

Ore 18.oo: il link utile per la connessione è

https://us06web.zoom.us/j/86556316890?pwd=WN93U1sm1DaSxVMX1e0OhEO5INL2UC.1 (ID riunione: 865 5631 6890 - Codice d'accesso: 365227)

- Ore 20.30: il link utile per la connessione è

https://us06web.zoom.us/j/81801551430?pwd=WuaQhEqcNiHaXi3cVObubahIp88rOf.1 (ID riunione: 818 0155 1430 - Codice d'accesso: 276296)

Chiara Viappiani (promozione@parcoappennino.it- cel 3482837030) e Natalia Maramotti (maramottinatalia@gmail.com- cel 3482506582), Responsabili CETS per il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, sono a vs. disposizione per chiarimenti e, successivamente, una volta intrapreso il percorso di certificazione, vi affiancheranno nella redazione del Piano di Azioni , documento che ciascuna/o delle Guide Parco dovrà predisporre per ottenere la certificazione stessa.

Si rammenta inoltre che in base a quanto previsto dall'avviso pubblico del 2020 tutte le guide del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano devono partecipare ad almeno 2 (due) incontri formativi per ciascun anno, per aggiornarsi sulle azioni, programmi e strategie in corso di attuazione. A tale proposito nel mese di Novembre 2024 verranno organizzati due (2) incontri formativi online di cui verranno successivamente forniti i dettagli.

Nell'augurarci che vi sia un massiccio riscontro al presente invito ad acquisire la certificazione CETS, auspichiamo che la "dilatata" tempistica con la quale vi chiediamo di "regolarizzare" la vs. posizione sia valutata come una chiara volontà di consolidamento dei rapporti con tutte voi Guide del Parco.

Cogliamo l'occasione per comunicare, inoltre, che il riconoscimento di Guida Parco, riconfermato e valido solo dopo aver acquisito la certificazione CETS e aver frequentato l'apposita formazione annuale, ha una validità di 3 anni, pari a quella della certificazione fase 2 CETS.