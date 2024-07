(Sassalbo, 23 Lug 24) Il Consorzio Volontario Forestale Val Cedra, in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e con il patrocinio del Comune di Monchio delle Corti, i Parchi del Ducato, il Consorzio Montano, la Comunalia di Trefiumi - organizza la manifestazione denominata "FUNGO-TREK", che abbina il trekking alla raccolta del fungo porcino.

Data dell'evento: 29 Settembre 2024 in località Trefiumi (Chalet dei Legh) di Monchio delle Corti (PR)

La gara è aperta a chiunque sia in possesso regolare documento d'identità.

ISCRIZIONI: potranno avvenire a mezzo internet all'indirizzo www.geoticket.it (consigliato) - ovvero personalmente nella giornata di gara entro le ore 7.45.

La segreteria di gara è costituita presso il Consorzio Montano, in Vicolo del Quartiere, 9 Langhirano (PR) - tel. 3278835153 con apertura nella intera giornata di lunedì e nel pomeriggio di iovedi.

Il costo di iscrizione di € 20,00 per partecipante (singolo o componente di squadra) comprende:

partecipazione alla gara con autorizzazione giornaliera alla raccolta;

organizzazione e materiale di gara;

aperitivo di benvenuto all'assegnazione delle pettorine (sabato 28 sett. 2024)

La competizione consiste nel ricercare e raccogliere il maggior quantitativo di funghi porcini entro il limite consentito di 3 KG, avendo cura di passare obbligatoriamente per punti di controllo, nel minore tempo possibile.

Ogni punto di controllo sarà presidiato da commissari dell'organizzazione, aventi il compito di garantire la regolarità della manifestazione e supportare e fornire informazioni ai partecipanti.

La posizione esatta dei punti di passaggio sarà riportata, - unitamente ad ogni più utile informazione - sulle cartine, che verranno consegnate ai concorrenti prima della partenza.

Il concorso è riservato alle persone fisiche in possesso di regolare documento d'identità.

Potranno partecipare concorrenti SINGOLI ovvero SQUADRE composte da 2 o 3 concorrenti

Sono previste n 3 classifiche di gara.

Classifica per concorrenti singoli Classifica per squadre (Local) che specifichino la provenienza dalle frazioni del comune di Monchio delle Corti o comuni confinanti ; Classifica per squadre esterne (no Local)

Verrà altresì premiato il fungo più grande (dovrà essere integro e vincerà chi avrà raccolto il fungo con diametro maggiore misurato nella parte più ampia del cappello)

Vincerà la gara chi avrà ottenuto il migliore punteggio, secondo una formula che considererà i seguenti parametri :

quantitativo di funghi raccolto (entro il massimo di 3KG),

passaggio nei punti di controllo.

A parità di punteggio vincerà che avrà consegnato il raccolto nel minore tempo.

Per le squadre, varrà il punteggio "medio di squadra " (il punteggio complessivo della squadra verrà diviso per il numero dei partecipanti), così da non svantaggiare le squadre composte da 2 elementi.

CALENDARIO DI GARA

La gara si svolgerà in un'unica giornata, domenica 29 settembre 2024 secondo il seguente programma:

Ore 06.30 - 7.45 Ritrovo dei concorrenti presso il piazzale attrezzato in TREFIUMI CHALET DEI LEGH - Iscrizioni e adempimenti, consegna materiali di gara.

7,45 Esposizione del regolamento di gara - briefing

Ore 8.00 Inizio gara

Ore 12.00 Fine gara e rientro:

La durata e gli orari di inizio e termine potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteo e/o su decisione della commissione

Ore 14.00 Proclamazione della classifica

Ore 14.30 Premiazione

Per agevolare l'organizzazione della gara è consigliato procedere alla iscrizione a mezzo di a mezzo internet all'indirizzo www.geoticket.it

Nella giornata di sabato 28 settembre 2024, alle ore 18.30 presso la piazza del capoluogo di Monchio delle Corti, bar Centrino è previsto l'aperitivo di avvio della Fungo Trek 2024, con assegnazione delle prime pettorine per i primi iscritti e aperitivo di montagna di benvenuto.

Anche in quella sede sarà possibile procedere alla iscrizione diretta

(Qualora vi siano numerose prenotazioni a mezzo internet e arrivo di concorrenti già nel giorno di sabato, il comitato di gara potrà organizzare già nella serata di sabato un primo briefing con orario e sede ev. da comunicarsi a mezzo a mezzo internet per i presenti).

CLASSIFICA - PREMI

SINGOLI

1° classificato: medaglia d'oro, maglietta 2024 Fungo Trek, Pernottamento con colazione inclusa per 2 persone presso un locale nel comune di Monchio delle Corti;

Parma (1/2), permesso stagionale per la raccolta dei funghi per la stagione 2025 nel comprensorio Parma Est;

2° classificato: medaglia d'argento, maglietta 2024 Fungo Trek, "punta" di Parmigiano Reggiano di montagna e salame di Felino permesso stagionale per la raccolta dei funghi per la stagione 2025;

3° classificato: medaglia di bronzo, maglietta 2024 Fungo Trek, Salame di Felino e permesso stagionale per la raccolta dei funghi per la stagione 2025

I primi tre classificati della categoria SINGOLI, avranno inoltre l'accesso diretto al CAMPIONATO MONDIALE DEL FUNGO 2024 che si terrà a CERRETO LAGHI il 6 ottobre 2024.

SQUADRE LOCALI

Nelle categorie a squadre

PRIMA squadra vincitrice: medaglia d'oro, maglietta 2024 Fungo Trek, pranzo per i componenti della squadra presso un locale di Monchio delle Corti, oltre ad una punta di Parmigiano Reggiano di montagna per ogni concorrente e una bottiglia di vino.

SECONDA squadra vincitrice: medaglia d'argento, maglietta 2024 Fungo Trek, Fiocchetto (o altro salume pregiato),una punta di Parmigiano Reggiano di montagna per ogni concorrente e una bottiglia di vino; TERZA squadra vincitrice con: medaglia di bronzo, maglietta 2024 Fungo Trek una punta di Parmigiano Reggiano di montagna, un salame per ogni concorrente e una bottiglia di vino.

SQUADRE ESTERNE

Nelle categorie a squadre

PRIMA squadra vincitrice: medaglia d'oro, maglietta 2024 Fungo Trek, pernottamento con colazione inclusa per ogni concorrente, presso un locale nel comune di Monchio delle Corti; SECONDA squadra vincitrice: medaglia d'argento, maglietta 2024 Fungo Trek, pranzo per i componenti della squadra presso un locale di Monchio delle Corti, oltre ad una punta di Parmigiano Reggiano di montagna per ogni concorrente TERZA squadra vincitrice con: medaglia di bronzo, maglietta 2024 Fungo Trek voucher per giornata in e-bike per i componenti della squadra presso un gestore in Monchio delle Corti, oltre ad un salame per ogni componente.

PORCINO PIU GRANDE

Verrà altresì premiato il fungo più grande (dovrà essere integro e vincerà chi avrà raccolto il fungo con diametro maggiore misurato nella parte più ampia del cappello) trovato durante la gara.

maglietta 2024 Fungo Trek, punta di formaggio Parmigiano Reggiano di montagna e bottiglia di vino

ATTIVITÀ COLLATERALI

Aperitivo di sabato 28: nella giornata di sabato 28 settembre 2024, alle ore 18.30 al bar Centrino, presso la piazza del capoluogo di Monchio delle Corti, è previsto l'aperitivo di avvio della Fungo Trek 2024 , con assegnazione delle prime pettorine per i primi iscritti e aperitivo di montagna di benvenuto.

Anche in quella sede sarà possibile procedere alla iscrizione diretta

(Qualora vi fossero numerose prenotazioni a mezzo internet e arrivo di concorrenti già nel giorno di sabato, il comitato di gara potrà organizzare già nella serata di sabato un primo briefing - con orario e sede da comunicarsi a mezzo a mezzo internet -).

CENA FUNGO TREK. Presso la trattoria da Berto a Monchio delle Corti.

(gradita prenotazione al numero tel. +39 0521 1291568 - sig Zanni Vittor io detto "Ciccio" C. A.)

Il S.A.E.R. (Soccorso Alpino Emilia Romagna) stazione Monte Orsaro, sarà presente con suo personale durante lo svolgimento della manifestazione.

Ristorazione: nella giornata del 29 settembre, sarà possibile pranzare presso lo Chalet dei Legh posto all'arrivo della gara che proporrà i seguenti MENÙ al costo fisso di 20 €:

primo piatto:

polenta con ragù e salsiccia

polenta con gorgonzola

secondo piatto:

straccetti pollo ai funghi

piatto freddo

Dolce

Caffè + ½ acqua

(gradita prenotazione numero tel. +39 379 157 5183 - sig Libero Vicini pres. Comunalia di Trefiumi)

ESCURSIONI GUIDATE. La Guida Ambientale Monica Valenti nella giornata di sabato 28 e domenica 29 accompagnerà gli appassionati di montagna che ne faranno richiesta per una camminata nel comprensorio del comune di Monchio delle Corti.

Per le escursioni è necessario prenotare direttamente contattando la Guida GAE Monica Valenti cell: 3488224846

Siti di riferimento: su cui reperire informazioni di gara, locali convenzionati e ogni altra informazione: www.consorzio-montano.it - www.comune.monchio-delle-corti.pr.it - www.geoticket.it - www.parcoappennino.it

Consorzio Volontario Forestale Val Cedra