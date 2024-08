(Sassalbo, 07 Ago 24) Il 12 agosto parte la quarta edizione del concorso eno-gastronomico UPVIVIUM "Biosfera gastronomica a KmZero", patrocinato dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi), che quest'anno vede la partecipazione di 13 squadre, composte da ristoratori e produttori locali della Riserva della Biosfera MAB UNESCO dell'Appennino tosco-emiliano, sfidarsi con piatti fatti con prodotti locali e accompagnati da vini, birre e bevande del territorio. Fino al 25 settembre residenti e turisti possono essere protagonisti del concorso, assaggiando e votando i piatti UPVIVIUM, contribuendo così alla selezione di 5 finalisti (uno per provincia su cui si estende la Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano, ovvero Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Lucca) tra cui poi una giuria tecnica decreterà il vincitore locale.

Tra gli ingredienti a KmZero utilizzati dalle squadre in concorso ve ne sono molti di notorietà internazionale i cui disciplinari di produzione sono certificati da marchi quali DOP, IGP, Presidio Slow Food, ma anche prodotti meno noti, varietà endemiche di questa porzione di Appennino o spesso anche solo di un areale molto piccolo, ma non per questo meno interessanti e gustosi.

I 13 ristoranti "capitani" delle squadre in concorso sono:

Per l'appennino modenese: "Ristorante La Zucca Pret a Magner" a Sestola, "Locanda Marcella" a Marano sul Panaro.

Per l'Appennino reggiano: "Ristorante K2" a Cinquecerri, "Ristorante Il Pontaccio" di Vetto, "Ristorante Diana" a Cerreto Laghi,

Per l'Appennino parmense: "Trattoria della Gallina" a Langhirano, "Ristorante Operaviva" a Parma, "Agriturismo Agrichef" a Tizzano Val Parma.

Per la Lunigiana: "Podere Conti" a Filattiera, "Ristorante da Gambin" a Podenzana

Per la Garfagnana: "Osteria le Verrucole" a San Romano in Garfagnana, "Agriturismo Il GRILLO" a Giuncugnano, "Rifugio Miramonti" a San Romano in Garfagnana

Ogni piatto contiene un giusto equilibrio tra proteine, carboidrati e verdure con prodotti rigorosamente a km zero: sono infatti cinquanta le aziende agroalimentari coinvolte dai ristoranti in concorso i cui prodotti sono stati utilizzati come ingredienti per i piatti UPVIVIUM o come bevande che gli accompagnano.

La descrizione dei piatti in concorso, i giorni in cui è possibile degustarli ed i contatti dei ristoranti per poter effettuare la prenotazione (sempre consigliata) sono disponibili sul sito web della Riserva della Biosfera Appennino tosco Emiliano https://www.mabappennino.it/upvivium2024.php sulla quale, dal 12 agosto in poi, sarà anche possibile votare il proprio piatto preferito.

Il vincitore del concorso UPVIUVIUM della Riserva della Biosfera MAB UNESCO dell'Appennino tosco-emiliano, accederà quindi alla finale nazionale, che si terrà il 12 Novembre in Sila, dove sfiderà i ristoranti vincitori delle Riserve della Biosfera "Valle Camonica", "Monte Grappa", "Delta Po", "Isole di Toscana" e "Sila". l Concorso UPVIVIUM è infatti una iniziativa sviluppata nell'ambito del Programma Man and the Biosphere dell'UNESCO e intende valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle Riserve di Biosfera MAB UNESCO italiane, sottolineando il forte legame tra ruralità e conservazione della biodiversità locale.