Conferenza Internazionale per l’anniversario dell’iscrizione al Patrimonio Mondiale UNESCO del sito “Carsismo e grotte dell’Appennino Settentrionale”

(Sassalbo, 29 Ago 24) Il Convegno internazionale dal nome "Aree carsiche nei gessi: conservazione, gestione e fruizione - sfide ed opportunità per il Patrimonio mondiale UNESCO dell'Appennino settentrionale" nasce in occasione dell'anniversario dell'iscrizione al Patrimonio Mondiale UNESCO del sito seriale.

Si terrà in 4 giornate due di convegno (19-20 settembre) presso la sala 20 maggio della Terza Torre a Bologna (sede Regione Emilia-Romagna) e due di escursioni guidate (21-22 settembre) ai siti UNESCO componenti il sito seriale "Carsismo e grotte dell'Appennino Settentrionale".

In particolare, si articolerà in tre sessioni tematiche, una tavola rotonda e tre escursioni, coordinate e presiedute da esperti nazionali e internazionali con lo scopo di illustrare lo stato dell'arte e contestualizzare criticamente le tematiche in discussione e di introdurre il dibattito per la tavola rotonda finale.

La conferenza intende approfondire le peculiarità naturalistiche delle aree carsiche gessose in Italia e in Europa e i diversi aspetti e le sfide della loro gestione e fruizione, con la collaborazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Bologna, della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e degli enti gestori delle aree protette.

Nel corso della conferenza saranno presentati i risultati del progetto relativo al nuovo sito UNESCO per l'Italia.

Schede per l'iscrizione online

Convegno Internazionale - Aree carsiche nei gessi: conservazione, gestione e fruizione - Primo giorno 19 settembre 2024

Convegno Internazionale - Aree carsiche nei gessi: conservazione, gestione e fruizione - Secondo giorno 20 settembre 2024

WEB STREAMING - Convegno Internazionale - Aree carsiche nei gessi: conservazione, gestione e fruizione - 19 -20 settembre 2024

Escursioni 21 e 22 settembre

Escursione - I Gessi triassici del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano - 21 settembre 2024

Escursione - L'area carsica dei Gessi messiniani Bolognesi - 22 settembre 2024Escursione - La "scagliola" carpigiana a Carpi e Modena - 22 settembre 2024