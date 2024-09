(Sassalbo, 12 Set 24) Coinvolge oltre 3000 studenti, 23 scuole, 193 classi Scuole e Biosfera, il progetto di istruzione con scambi reciproci tra le tre Riserve della Biosfera. 87 le offerte formative per la scuola primaria, 92 quelle per la scuola secondaria di primo grado, 66 per la scuola secondaria di secondo grado: tutte sono pubblicate sul catalogo "Scuole e Biosfera" e tra le quali, le classi, hanno potuto scegliere.

"ll progetto Scuola&Biosfera costruito dalle tre riserve di Biosfera ha come obiettivo stimolare il turismo scolastico in chiave sostenibile così come l'economia che ne deriva, incoraggiando gli studenti, delle scuole primarie e secondarie, al viaggio e alla scoperta di questi territori e dei valori che hanno portato a conseguire il riconoscimento MAB UNESCO. Nelle nostre riserve abbiamo una grande ricchezza e una biodiversità da tutelare e da promuovere" ha spiegato Barbara Lori, assessore della regione Emilia-Romagna intervenuta al meeting degli amministratori della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano andato in scena in contemporanea al seminario residenziale per personale scolastico "Noi che camminiamo nell'aria; confini e attraversamenti al tempo del cambiamento climatico", che ha invitato a confronto gli amministratori di 80 i comuni dell'area Mab di Parma, Reggio Emilia e Modena, Lunigiana e Garfagnana, La Spezia.

Queste esperienze didattiche sostenibili sono state rese possibili grazie a un sostengo di 60.000 euro (20.000 euro per le scuole di ciascuna delle tre Riserve della Biosfera, Po Grande, Appennino Tosco-Emiliano, Pardo Delta del Po) stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per favorire, appunto, questi viaggi di istruzione che si realizzeranno entro novembre.

Risorse destinate all'area Mab Unesco dell'Appennino tosco-emiliano, anche, quelle annunciate da Fausto Giovanelli con riferimento alla piattaforma per la compravendita dei crediti di sostenibilità che, per il prossimo anno, potrebbe raggiungere il milione di euro da destinare alle sei province comprese nella stessa.

"L'area Mab Unesco – ha spiegato Fausto Giovanelli – si dimostra così essere una rete di collaborazione informale e allo stesso tempo molto forte che tiene assieme scuole, bosco, persone ed economia per sviluppare un principio di leale collaborazione sulla missione della sostenibilità. Con 80 Comuni la scelta della governance, ora, è nella creazione di gruppi che creano e discutono su progetti comuni".

Per Agostino Maggiali, presidente Ente Parchi del Ducato che ha coorganizzato il meeting di Berceto "nella Mab e nei Parchi si fa educazione ambientale con riserve e aree protette, centri visita attrezzati per le scuole portando gli studenti all'aperto. Una scuola outdoor a contatto con l'ambiente possono indirizzare le nuove generazioni verso temi ambientali ed economici. In questo modo, infatti, la Mab propone un nuovo modo di fare economia e di creare relazioni tra città e provincia".

All'incontro erano presenti sindaci, assessori e consiglieri dei diversi comuni della Mab Unesco di Toscana ed Emilia.