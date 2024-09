Manifestazione dedicata al fungo e al trekking

(Sassalbo, 16 Set 24) Posto nelle estreme propaggini sud-orientali della provincia di Parma, sull'Appennino tosco-emiliano, Monchio delle Corti fa da capoluogo a diverse frazioni e località, anticamente indicate col termine "Corti" (da qui il toponimo). Il suo territorio è ricompreso, nella zona di crinale, all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e, in quella inferiore, nel Parco Regionale ancora detto dei Cento Laghi. I due enti, con l'amministrazione comunale, tutelano e valorizzano un patrimonio ambientale e naturalistico di grande pregio, tra i ca. 600 m.s.l.m. dell'abitato di Cozzanello e i 1861 m.s.l.m. del monte Sillara, la cima più alta dell'Appennino parmense. Un territorio ricco di opportunità per gli amanti degli sport all'aria aperta, dallo sci (alpino, scialpinistico e di fondo) praticabile presso la stazione di Prato Spilla, al trekking, all'arrampicata sportiva, al parco avventure, mountain bike….declinabile in tutte le sue forme (per famiglie, per esperti, ecc.), lungo la fitta rete sentieristica che lo attraversa. Il sottobosco e le praterie d'altura regalano squisite prelibatezze: mirtilli, lamponi, fragole selvatiche, more, castagne, tartufi (nella varietà nera) e diverse tipologie di funghi.

Al PORCINO, è dedicata la manifestazione denominata "Fungo-Trek". Il Consorzio Volontario Forestale Val Cedra è già all'opera per organizzare la V° edizione, che avrà luogo domenica 29 settembre 2024 nel magnifico comprensorio della Comunalia di Trefiumi (località Chalet dei Legh) di Monchio delle Corti (PR), che si trova all'interno del Parco Regionale dei 100 laghi ad un altezza s.l.m. che varia dai 1200 ai 1500 metri circa.

La FUNGO TREK abbina il trekking appenninico alla raccolta del fungo porcino, ed intende promuovere attività outdoor, favorendo forme di turismo rispettose dell'ambiente nel crinale dell'appennino Parma Est .

La competizione consiste nel ricercare e raccogliere il maggior quantitativo di funghi porcini, avendo cura di passare per punti di controllo prestabiliti all'intero del vasto campo di gara.

Potranno partecipare concorrenti SINGOLI ovvero SQUADRE composte da 2 o 3 concorrenti.

ISCRIZIONI alla gara: per agevolare l'organizzazione della gara è consigliato procedere alla iscrizione accedendo al sito www.geoticket.it Sarà tuttavia possibile procedere all'iscrizione diretta all'aperitivo pre-gara di sabato 28 settembre 2024, o nella giornata di domenica entro le ore 7,45 am,

Sono previsti ricchi premi per i migliori fungaioli primi classificati nelle 3 classifiche di gara:

Classifica per concorrenti singoli Classifica per squadre (Local) Classifica per squadre esterne (no Local)

Verrà altresì premiato il fungo più grande .

Infine novità assoluta ...alle ore 13.30 piccola gara per ... Grandi Giovani FUNGAIOLI : bambini da 2 a 6 anni e da 7 a 11 anni si sfideranno in un baby campo di gara.

CALENDARIO DI GARA

La gara si svolgerà in un'unica giornata, domenica 29 settembre 2024 secondo il seguente programma:

Dalle 06.30 alle 7.45 Ritrovo dei concorrenti . Ultime iscrizioni e adempimenti pre gara

Ore 8.00 inizio / Ore 12.00 fine gara

Ore 14.30 classifica e premiazione finale

Attività Collaterali:

Nella giornata di sabato 28 e domenica 29 la Guida Ambientale Monica Valenti accompagnerà gli appassionati di montagna che ne faranno richiesta in una ESCURSIONE GUIDATA nel comprensorio del comune di Monchio delle Corti. Per le escursioni è necessario prenotare direttamente contattando la Guida GAE Monica Valenti cell: 3488224846

Nella giornata del 29 settembre, sarà possibile pranzare presso lo Chalet dei Legh (gradita prenotazione numero tel. +39 379 157 5183 - sig Libero Vicini pres. Comunalia di Trefiumi) e fermarsi per l'Après FUNGO TREK con musica e allegria.

APERITIVO E CENA FUNGO TREK La manifestazione nel suo aspetto più goliardico inizierà nella serata di sabato 28 settembre 2024, alle ore 18.30 al bar Cabonè - piazza del capoluogo di Monchio delle Corti, ove il Consorzio Val Cedra, assegnerà le prime pettorine di gara e offrirà agli iscritti un ricco aperitivo musicale di montagna Fungo Trek 24.

A seguire si terrà presso la trattoria da Berto a Monchio delle Corti la CENA Fungo Trek APERTA A TUTTI per fare festa con i partecipanti alla gara .(gradita prenotazione al numero tel. +39 0521 1291568 - sig Zanni Vittorio detto "Ciccio" C. A.)

Fungaioli di tutto il mondo unitevi ! Monchio delle Corti Vi aspetta alla Fungo Trek 2024 in Trefiumi, per una sfida all'ultimo fungo. Non mancate!

I primi classificati nella gara singola avranno accesso diretto al X CAMPIONATO MONDIALE del FUNGO, manifestazione collegata all'evento, che si terrà a Cerreto Laghi il 6 ottobre 2024

Il S.A.E.R. (Soccorso Alpino Emilia Romagna) stazione Monte Orsaro, sarà presente per ogni evenienza con suo personale in assistenza alla manifestazione.

Siti di riferimento su cui reperire informazioni di gara, locali convenzionati e ogni altra informazione: www.comune.monchio-delle-corti.pr.it - www.geoticket.it - www.parcoappennino.it - www.consorzio-montano.it