(Sassalbo, 19 Set 24) Ancora pochi giorni alla chiusura delle votazioni dei 13 piatti in gara nel concorso UPVIVIUM "Biosfera Gastronomica a Km 0" nella Riserva della Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano, che hanno già raccolto oltre 2.840 voti.

I piatti in concorso, largamente apprezzati dalla "giuria popolare", resteranno nei menù dei ristoranti capitani delle squadre in gara fino a mercoledì 25 settembre, giorno in cui terminerà la possibilità per i residenti e i turisti dell'Appennino tosco-emiliano di partecipare alla votazione.

Da oltre 5 settimane, la "Locanda Marcella" (Marano sul Panaro) e "La Zucca Pret a Magner" (Pavullo nel Frignano) nel modenese; i ristoranti "Il Pontaccio" (Vetto), "Diana" (Cerreto Laghi) e"K2" (Cinquecerri) nel reggiano; il "Ristorante Operaviva" (Parma), l'"Agriturismo Agrichef" (Tizzano Val Parma) e la "Trattoria della Gallina" (Langhirano) nel parmense; i ristoranti "da Gambin" (Podenzana) e "Podere Conti" (Filattiera) in provincia di Massa Carrara e, per il lucchese, l'osteria "Le Verrucole", il "Rifugio Miramonti" (San Romano in Garfagnana), e l'agriturismo "Il Grillo" (Giuncugnano), ovvero i capitani delle 13 squadre in concorso, propongono in menù i propri piatti a km 0 per esaltare sapori, prodotti e bevande locali.

Maggiori informazioni sui piatti in concorso sono disponibili sul sito web della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano (https://www.mabappennino.it/upvivium2024.php).

A chiusura delle votazioni, solo un piatto per provincia (Modena, Reggio-Emilia, Parma, Massa Carrara e Lucca) sarà decretato vincitore, passando così alla fase successiva, che prevede un assaggio da parte della giuria tecnica composta da tre membri dell'AICI (Associazione Insegnanti di Cucina Italiana). Questi ultimi saranno cruciali nel decretare i 5 vincitori territoriali, uno per provincia, che si contenderanno il posto nella finale nazionale del 12 novembre.

Il Concorso UPVIVIUM, quest'anno patrocinato dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi), è una iniziativa sviluppata nell'ambito del Programma Man and the Biosphere dell'UNESCO che intende valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle Riserve di Biosfera MAB UNESCO italiane, sottolineando il forte legame tra ruralità e conservazione della biodiversità locale. La finale nazionale si disputerà il 12 Novembre presso la Sila e vedrà sfidarsi, oltre al vincitore dell'Appennino tosco-emiliano, i ristoranti vincitori delle Riserve della Biosfera "Valle Camonica", "Monte Grappa", "Delta Po", "Isole di Toscana" e "Sila".