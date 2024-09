Al voto quasi 4000 partecipanti per eleggere il miglior piatto UPVIVIUM 2024 delle 5 aree territoriali in concorso (Garfagnana, Lunigiana, Appennino modenese, reggiano e parmense)

(Sassalbo, 27 Set 24) Si è conclusa il 25 settembre la fase locale del concorso UPVIVIUM "Biosfera gastronomica a km 0", disputata per oltre 6 settimane nella Riserva della Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano. Delle 13 squadre coinvolte, ognuna composta da un ristorante "capitano" e alcune aziende produttrici del territorio, solo 5 passano alla fase successiva, grazie al voto ricevuto da una giuria popolare di assaggiatori che hanno degustato e votato il proprio piatto UPVIVIUM preferito.

3927 voti raccolti, sommati al punteggio attribuito dalla Riserva della Biosfera su base documentale, hanno infatti determinato i 5 vincitori "territoriali", ovvero le squadre che hanno ottenuto il punteggio maggiore per ciascuna Provincia coinvolta (Modena, Reggio-Emilia, Parma, Lucca e Massa Carrara). Questi sono:

Per l'Appennino modenese la squadra LA ZUCCA FELICE (La Zucca Pret a Magner) con il piatto "Gnocchi di Ricotta dell'Appennino"

Per l'Appennino parmense la squadra AGRICHEF (Agriturismo Agrichef) con il piatto "Tortello di Miglio al Buon Enrico"

Per l'Appennino reggiano la squadra VENTASSO NEL CUORE (Ristorante K2) con il piatto "Il re, il principe e le principesse: parmigiano, balsamico e fragole"

Per la Garfagnana la squadra OSTERIA LE VERRUCOLE (Osteria Le Verrucole) con il piatto "Tortello rustico di trota"

Per la Lunigiana la squadra PODERE CONTI (Podere Conti) con il piatto "Scrigni di agnello di Zeri affumicato"

I capitani di queste 5 squadre, oltre a ricevere una targa commemorativa UPVIVIUM 2024, vincono una campagna web promozionale a loro dedicata, della durata di due settimane, pensata per promuovere la loro offerta enogastronomica.

La fase locale del concorso, però, non finisce qui. Tra le cinque squadre ancora in gara solo una sarà decretata vincitrice per la Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano, rappresentando l'intero territorio alla finale nazionale del 12 novembre. Per aggiudicarsi il posto alla finale nazionale, i piatti dei cinque vincitori territoriali saranno sottoposti all'assaggio di una giuria tecnica AICI (Associazione Insegnanti di Cucina Italiana) che ne valuterà la presentazione, il gusto, la qualità degli ingredienti e l'abbinamento con la bevanda associata, entro il 9 ottobre.

Il ristorante il cui piatto riceverà il voto tecnico più alto, diventerà il vincitore locale UPVIVIUM 2024 per l'Appennino tosco-emiliano e si troverà a contendersi il titolo nazionale con i vincitori delle Riserve della Biosfera "Isole di Toscana", "Sila", "Delta Po", "Monte Grappa", "Valcamonica e Alto Sebino". La finale nazionale, patrocinata dalla Federazione Italiana Cuochi, si terrà presso la Riserva della Biosfera della Sila e sarà organizzata in collaborazione con l'Associazione Cuochi San Giovanni in Fiore.