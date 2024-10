primo e secondo posto in Val di Fiemme, in Liguria le squadre migliori

(Sassalbo, 07 Ott 24) Vincitori della decima edizione del Mondiale del Fungo sono stati: nella categoria singolo 1° classificato Simone De Florian pettorale 114 (Ziano, Trento), 2° Guido Davide Croce da Predazzo pettorale 71 3° Daniela Contini (Cintano, Torino), per altro sindaca di Cintano un comune di soli 246 abitanti; nella categoria squadre 1° La Compagnia delle Cappelle (Busalla, Genova), 2° Boletus Club (S. Stefano Magra, La Spezia), Al don de Galet (Verricchio, Rimini).

Queste le parole di oggi di Frà Ranaldo , ideatore della manifestazione:

Ed anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, decima volta!

E pensare che il METEO aveva proprio deciso di non darci una mano con un po' di sole, ma quando ha visto che, nonostante la pioggia ed il freddo il morale dei 450 AMICI non diminuiva, quando ha visto che, alla faccia del meteo, il MARK SPIZ del Tirolo ha deciso di dargli la mazzata finale con un bagno nel lago, al signor METEO e' venuta la depressione ed ha finalmente capito che nulla si puo' contro la nostra passione, l'amicizia ed il divertimento.

Personalmente sono molto soddisfatto per come e' andata: abbiamo chiaramente avuto delle difficolta' nella logistica dovute al tempo ma, sebbene ancora orfani del nostro amato Palaghiaccio, direi che i Briganti se la sono cavata egregiamente.

La vostra risposta alla formula del regolamento e' stata la nostra piu' grande soddisfazione, perche' sta' cambiando repentinamente lo spirito con il quale approcciare la manifestazione, senza piu' agonismi sfrenati per ottenere una maglia iridata, con un approccio piu' vicino al rispetto ambientale ed ormai lontano dalla figura del "razziatore di funghi", e questo per noi e' un grande risultato; se poi a questo si aggiunge un pochino di fattore "C" (fungo piu' bello) ed un po' di vena artistica (pensiero nel bosco)…..beh, allora al mondiale si aggiunge quel pizzico di imprevedibilita' che ne fa la caratteristica che piu' apprezzo.

Vedere ragazzi da Genova che si mettono le mani nei capelli, urlando" Incredibile, abbiamo vinto noi…..gli ignoranti" con le lacrime agli occhi, o dell'amico di Ziano di Fiemme che, ormai all'altezza di Modena, non credeva alla sua "telefonica" incoronazione a Campione del Mondo 2024!

Queste cose ci fanno capire che la strada e' quella giusta, ci si diverte andando a funghi e poi….se ci si impegna nelle discipline parallele……si puo' anche pensare di vincere anche senza per forza essere "fungaioli professionisti".

Come sempre ripeto, questa manifestazione, nata all'insegna dell'allegria e del divertimento, ha instaurato amicizie inscindibili tra persone che, in altro modo, non si sarebbero mai incontrate, ma il bello che in alcuni casi non ci si e' fermati all'amicizia……e magari un giorno presenziero' al primo battesimo di un figlio del mondiale!

Battute (ma neanche tanto) a parte, ieri sera, come accade ogni domenica sera a manifestazione conclusa, mi rimetto in auto e, fortunatamente in discesa, rovinato fisicamente, me ne scivolo in pianura riavvolgendo e rivedendomi il film dei due giorni trascorsi con voi: mi accodo alla prima auto che non fa piu' dei 40, mi trasformo quindi nell'autista della domenica garantendomi cosi' il tempo necessario per rivedermelo tutto: dai preparativi del venerdi', all'arrivo delle squadre del sabato mattina (quanti amici ho riabbracciato!!!!), della baraonda del sabato sera…..fino alla gara, sotto l'acqua di un METEO sconfitto e depresso dalla forza e dallo spirito dei partecipanti (quanti bambini smaniosi di entrare nel bosco!).

Il mio film che dura un rientro a casa scorre con immagini dolci fino sotto alle finestre di casa, dove arrivo felice per le emozioni che ho provato; spengo l'auto, il motore si zittisce, ma al contempo si mettono in moto i 4 neuroni che risparmio per l'occasione, iniziano a ruotare per le nuove idee ed i necessari miglioramenti per il 2025: il film non prevede titoli di coda ma un unico grande urlo si alza dal mio cuore e dal cuore dei miei fratelli Briganti: GRAZIE DI TUTTO CUORE A VOI CHE AVETE PARTECIPATO ED UN ARRIVEDERCI AL 2025! Fra' Ranaldo