(Sassalbo, 05 Mar 25) Nasce il primo progetto educativo di vivaistica diffusa rivolto alle Scuole Primarie dei Comuni di Castellarano, Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo volto a sensibilizzare gli alunni sul tema del rinnovo delle foreste.

Nasce "Semi di Futuro", un innovativo progetto educativo volto a sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza delle foreste e della sostenibilità ambientale. L'iniziativa, sostenuta da Fondazione Iris Ceramica Group, nasce da un'idea del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, con la collaborazione della Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano, e si rivolge alle classi delle Scuole Primarie dei Comuni di Castellarano, Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo.

"Semi di Futuro": educare alla sostenibilità con la vivaistica diffusa è un progetto che si sviluppa su un arco di quattro anni scolastici e prevede la creazione di microvivai nelle scuole partecipanti. Ogni istituto riceverà un kit con semi di latifoglie autoctone provenienti da foreste certificate, che saranno coltivati dai bambini fino alla piantumazione dopo circa due anni.

Le attività, completamente gratuite, includono:

- Laboratori didattici nelle classi (2 incontri da 2 ore per ogni classe);

- Fornitura di un kit educativo per supportare il percorso di apprendimento;

- Uscite didattiche nella Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano o in aree verdi urbane dedicate alla piantumazione.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento attivo di insegnanti, famiglie e associazioni territoriali,

con l'obiettivo di diffondere una cultura della sostenibilità e valorizzare il ruolo delle giovani generazioni nella tutela dell'ambiente.

Obiettivi del progetto

"Semi di Futuro" intende:

Promuovere la consapevolezza sui benefici ambientali, sociali ed economici derivanti dalla cura delle foreste;

Condividere buone pratiche per la mitigazione del cambiamento climatico;

Educare al valore del prendersi cura del patrimonio naturale;

Stimolare l'apprendimento esperienziale e pratico della sostenibilità.

La proposta didattica è realizzata grazie alla collaborazione con la Cooperativa La Lumaca, leader sul territorio per attività di educazione ambientale, comunicazione ambientale e servizi educativi dal 1979.

"Semi di futuro" è stato presentato ufficialmente oggi a Castellarano dal Presidente del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano Fausto Giovanelli, a fianco di una delegazione in rappresentanza

delle Istituzioni che hanno patrocinato il progetto: Giorgio Zanni – Sindaco del Comune di Castellarano e Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Marco Biagini - Sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Elisa Parenti – Sindaco del Comune di Formigine, Massimo Paradisi - Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone, Matteo Mesini - Sindaco del Comune di Sassuolo ed Elisabetta Marsigliante - Assessore alla Tutela Ambientale del Comune di Maranello.

All'evento introdotto da Stefano Luconi – Manager della Fondazione Iris Ceramica Group - hanno partecipato anche alcuni insegnanti e una scolaresca della Scuola Primaria Arcobaleno dai mille colori di Castellarano coinvolta direttamente nel progetto.



Fondazione Iris Ceramica Group che ha ospitato l'evento di presentazione presso il FAB Fiandre, uno degli showroom dei Brand del Gruppo, partecipa al progetto anche in prima persona, prendendosi cura delle piante di un primo microvivaio che è già stato collocato all'interno dell'area espositiva.

Il progetto "Semi di Futuro" fortemente voluto da Fondazione Iris Ceramica Group, si inserisce con coerenza nel sistema valoriale su cui l'ente no profit fonda le proprie radici, facendosi promotore e portatore di una cultura della sostenibilità attenta alle best practice ESG.

FONDAZIONE IRIS CERAMICA GROUP

Fondazione Iris Ceramica Group è un'organizzazione privata e non profit, nata nel 2019 dalla responsabilità del Gruppo nei confronti di arte, cultura, ambiente e società. Essa è portavoce dei valori di Iris Ceramica Group e promuove un modello di sviluppo sostenibile seguendo le migliori pratiche di sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance, valorizza il capitale umano e la condivisione delle conoscenze, perseguendo le best practice in termini ESG.

La Fondazione collabora a livello nazionale e internazionale con associazioni e istituzioni per promuovere l'architettura, il design e l'arte del sapere ceramico, valore inestimabile della manifattura italiana, con la volontà di favorire lo scambio e l'accrescimento culturale, il progresso sociale e la sostenibilità ambientale. Sostiene progetti per lo sviluppo di nuovi modelli di aggregazione, benessere collettivo e coesione sociale, oltre che per la diffusione di linee di condotta etiche per le aziende e le persone.

Tra gli enti che la Fondazione sostiene attualmente in ambito ambientale troviamo Sea Shepherd, Apicoltura Urbana e il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in ambito sociale sostiene associazioni meritevoli come Save The Children, Banco Alimentare, Caritas, ActionAid, ANFFAS e tante altre.