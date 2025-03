Per la creazione di un calendario eventi sportivi outdoor promossi dalla Riserva di Biosfera Appennino tosco – emiliano

(Sassalbo, 14 Mar 25) La Riserva di Biosfera UNESCO Appennino tosco – emiliano ha avviato, negli ultimi mesi del 2024, il tavolo di lavoro intitolato "Sport&Biosfera", dedicato alle discipline sportive outdoor. A seguito di alcuni incontri con operatori e stakeholders del settore si è deciso di creare un calendario di eventi sportivi outdoor promossi dalla Riserva stessa.

In concomitanza al periodo di avanzamento delle candidature proseguono anche gli incontri online del tavolo di lavoro: il prossimo appuntamento è infatti previsto per mercoledì 19 marzo 2025 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 utilizzando il seguente link per la connessione: : https://meet.google.com/jys-jhcf-prc

Per ulteriori informazioni si può contattare il referente di progetto Matteo Cattani scrivendo a matteocattani2@gmail.com e visitando la pagina https://shorturl.at/JvKbG #mce_temp_url#

In allegato la scheda di candidatura.