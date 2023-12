Escursione serale dal tramonto al buio rischiarato da una falce di luna e una trapunta di stelle

Sabato 16 Dicembre 2023

Una chiara serata invernale ci accoglierà per l'ultima proposta prima delle feste di Natale. Partiremo dal Rifugio camminando alla luce delle ultime luci del tramonto, il cielo pian piano si farà scuro e lascerà spazio alla visione di una splendida falce di luna che brillerà verso il tramonto e non impedirà con la sua debole luce la visione di un ottimo cielo stellato. Dopo aver goduto di questo magnifico spettacolo sui prati alti del Monte Tavola ridiscenderemo al Rifugio dove ci aspetterà il calore della stufa con possibilità per chi vuoledi di mangiare e dormire. (Sempre necessaria la prenotazione alla guida mentre per richiesta tavolo privato o pernottamento scrivere a info@rifugiolagdei.it)

* In caso di neve abbondante si svolgerà come Ciaspolata (ai prenotati verrà data comunicazione dalla guida qualche giorno prima

Tempo di percorrenza soste incluse: 3 ore; dislivello massimo 200 m; orario di rientro previsto: 19,00 circa. Grado di difficoltà: escursione medio facile, adatta anche a principianti in forma e disposti a faticare un po'. Necessità: torcia se possibile frontale, cuffia, sciarpa, guanti, scarponi (eventualmente ciaspole, su indicazioni della guida nei giorni precedenti, noleggiabili al Rifugio a 7 euro) e bastoncini, e quanto altro utile per una escursione invernale.

Quota

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 ragazzi (10-13).

Informazioni

Prenotazione obbligatoria Antonio Rinaldi - antonio.rinaldi.76@gmail.com - Whatsapp 328.8116651

* Per la prenotazione di questa escursione non è richiesto pagamento anticipato o caparra. Il patto è però che l'impegno preso sia serio dato che condiziona pesantemente il nostro lavoro e la disponibilità di posti per gli altri escursionisti. Ti chiediamo dunque di valutare con attenzione luoghi, tempistiche e stagione, mettendo in conto la disponibilità a partecipare anche con un meteo non perfetto, perché Natura e Compagnia regalano comunque del bello in ogni giornata.

Note

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.



La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport.