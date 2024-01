Trekking al circo glaciale del Lago Santo

Domenica 14 Gennaio 2024

Un'escursione con le ciaspole per scoprire insieme come è stato plasmato il territorio appenninico dagli eventi geologici di migliaia di anni fa. Saliremo dalla torbiera di Lagdei al Lago Santo osservando morfologie differenti e particolari conformazioni che ci porteranno a interpretare un passato lontano ma che ha reso l'ambiente appenninico unico e punteggiato da innumerevoli laghi.

* In caso di assenza si neve si svolgerà come semplice escursione invernale.

Tempo di percorrenza soste incluse: 3 ore; dislivello massimo 300 m; orario di rientro previsto: 13.30 circa, pranzo facoltativo in rifugio. Grado di difficoltà: escursione facile, adatta anche a principianti e bambini dai 6 anni. Necessità: abbigliamento caldo e a strati, scarponi con suola scolpita, cuffia, sciarpa, guanti, ciaspole e bastoncini (noleggiabili al Rifugio su prenotazione alla guida, non incluse nella quota di partecipazione).

Il pranzo in rifugio non è incluso nella quota di accompagnamento ed è da saldare in loco.





Quota

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 bambini fino ai 12 anni

Informazioni

Prenotazione obbligatoria Benedetta 347.6952605 bennaturetrek@gmail.com - www.bennaturetrek.com

Note

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. E' obbligo del partecipante avvertire la Guida di qualsiasi eventuale problema di salute, allergia, ecc. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.