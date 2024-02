La vita segreta della Foresta in inverno svelata ai bambini

Domenica 4 Febbraio 2024

La Foresta Alta Val Parma è la casa di tanti animali! Vederli non è facile, ma le loro tracce sono ben presenti anche a pochi metri dal Rifugio, basta imparare a riconoscerle! Le mangiatoie degli scoiattoli, le faggiole mangiate dai ghiri, le latrine del tasso e le fatte delle volpi, ecco alcune delle testimonianze che è più comune osservare. Qualche traccia e reperto uscirà poi magicamente anche dallo zaino guida, per rendere completa questa immersone nel regno degli animali.

Dislivello 100 m massimo, percorrenza soste escluse 2 ore. Adatta a bambini sopra i 6 anni. Necessario abbigliamento e calzature da escursione invernali, cuffia e guanti.

Quota

Quota di partecipazione € 13 adulti; € 8 bambini fino a 12 anni (adatta a bambini oltre 5 anni): Possibilità di prenotare alla guida (all'atto della prenotazione) anche il pranzo (alla carta) al Rifugio Lagdei, prima dell'attività, turno ore 12.

Informazioni

Info e prenotazioni escursione

Antonio Rinaldi Guida Ambientale Escursionistica antonio.rinaldi.76@gmail.com - Wathsapp 328.8116651 (NON VIA Facebook)

* Per la prenotazione di questa escursione non è richiesto pagamento anticipato o caparra. Il patto è però che l'impegno preso sia serio dato che condiziona pesantemente il nostro lavoro e la disponibilità di posti per gli altri escursionisti. Ti chiediamo dunque di valutare con attenzione luoghi, tempistiche e stagione, mettendo in conto la disponibilità a partecipare anche con un meteo non perfetto, perché Natura e Compagnia regalano comunque del bello in ogni giornata.

Note

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport.