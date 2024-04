Quando arriveremo al punto giusto, proveremo a non pestarli, ma non sarà facile

Sabato 6 Aprile 2024

Escursione che ci condurrà nei morbidi prati del Monte Tavola, in un momento stagionale magico, quello in cui la neve è ormai scomparsa e ha lasciato il posto a un tappeto verde smeraldo, punteggiato di Crocus (fiori strettamente imparentati con quelli da cui si ricava il prezioso Zafferano) e delle prime altre fioriture che lo punteggeranno a primavera. Gusteremo questa magica atmosfera con calma, e mentre ciascuno potrà catturare preziosi ricordi di questo momento unico, la guida preparerà sul posto una tisana lilla per rimanere ih tema.

Ridiscenderemo quindi verso il Rifugio dove giungeremo attorno alle 13,30 e dove sarà possibile pranzare al Rifugio (possibile prenotare anche il pranzo alla guida al momento del contatto); o rilassarsi al rientro nella torbiera anch'essa fiorita.

Grado di difficoltà: escursione adatta a tutti quelli che sono disposti a faticare un po', max 6 km, 250 m dislivello senza grossi strappi.

Necessità: cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, bastoncini consigliati e quanto altro utile per un'escursione invernale.

Quota

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 ragazzi (10-13).

Informazioni

Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com

* Per la prenotazione di questa escursione non è richiesto pagamento anticipato o caparra. Il patto è però che l'impegno preso sia serio dato che condiziona pesantemente il nostro lavoro e la disponibilità di posti per gli altri escursionisti. Ti chiediamo dunque di valutare con attenzione luoghi, tempistiche e stagione, mettendo in conto la disponibilità a partecipare anche con un meteo non perfetto, perché Natura e Compagnia regalano comunque del bello in ogni giornata.

Note

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport.