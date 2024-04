Un trekking lento e di osservazione, dello splendore della Foresta nel suo abito primaverile più scintillante

Domenica 28 Aprile 2024

Escursione che ci porterà nel cuore della primavera di montagna, che qui su inizia solo adesso a muovere i suoi passi più decisi. Partendo dalle ultime case del paese di Bosco di Corniglio, risaliremo la valle fino a raggiungere il cuore della abetaia demaniale nei pressi della Vezzosa. Lungo la via osserveremo erbe selvatiche e giunti nell'ampia piana dedicheremo qualche minuto alla osservazione dei primi funghi primaverili caratteristici di questo particolare habitat. Con un piccolo fuori sentiero infine raggiungeremo un bel punto panoramico su alcune piccole cascate immerse nel primo verde e molto suggestive. Ripreso il sentiero giungeremo fino a Lagdei dove ci sarà tempo per mangiare qualcosa e per un po' di relax prima di iniziare la discesa per un sentiero diverso, totalmente aperto e panoramico a margine di ampi prati, lungo il quale potremo godere dei caldi raggi del sole del pomeriggio.

Dislivello 300 m, 10 km circa lunghezza. percorrenza soste escluse 4 ore. Termine previsto attorno alle 15

Necessario abbigliamento e calzature da escursione, pile e giacca a vento, borraccia, pranzo al sacco (o possibilità di mangiare qualcosa al passaggio al Rifugio Lagdei ore 12, da comunicare all'atto della prenotazione, occorre far prenotare tavolo).

Quota

Quota di partecipazione: 15 € adulti, ridotto 10 € bambini <13 anni.

Informazioni

Prenotazione obbligatoria: Guida antonio.rinaldi.76@gmail.com - cell. 328.8116651 (I soci AMF C. Oriani prenotano tramite la segreteria)

* Per la prenotazione di questa escursione non è richiesto pagamento anticipato o caparra. Il patto è però che l'impegno preso sia serio dato che condiziona pesantemente il nostro lavoro e la disponibilità di posti per gli altri escursionisti. Ti chiediamo dunque di valutare con attenzione luoghi, tempistiche e stagione, mettendo in conto la disponibilità a partecipare anche con un meteo non perfetto, perché Natura e Compagnia regalano comunque del bello in ogni giornata.

Note

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. E' obbligo del partecipante avvertire la Guida di qualsiasi eventuale problema di salute, allergia, ecc. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.



La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport