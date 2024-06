Un viaggio tra Storia e Natura all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

Domenica 9 Giugno 2024

L'escursione odierna ha un elevato valore sia storico che naturalistico. Inizieremo la giornata camminando lungo un percorso, recentemente recuperato da PNATE ed Enel, che ricalca il tracciato della storica linea ferroviaria Decauville, realizzata più di un secolo fa per la costruzione della diga sul torrente Ozola. Il recupero ha riguardato soprattutto la messa in sicurezza del sentiero che corre in parte lungo l'impressionante Gola degli Schiocchi. Al termine del percorso, lungo poco più di due chilometri, affronteremo invece la parte naturalistica salendo all'ombra della imponente faggeta fino ad uscire dal bosco e guadagnare lo spartiacque che divide la Toscana dall'Emilia-Romagna. Potremo così raggiungere una delle sue vette più caratteristiche, il Monte Sillano, per poi iniziare il progressivo rientro verso le nostre auto.

Programma

Ligonchio RE - ore 9,30 (punto esatto comunicato ai partecipanti via WhatsApp) Viaggio: mezzi propri (*)

sì. Quota: adulti euro 18,00 - iscritti Gruppo Trekking "Bandane Nere", ragazzi fino a 14 anni euro 15,00. La quota copre unicamente il servizio di accompagnamento da parte di Guida Ambientale Escursionistica abilitata.

Aperte. Dopo la conferma telefonica/mail per verificare la disponibilità di posti, inviare la quota entro tre giorni lavorativi alla Guida. Chiusura iscrizioni: al raggiungimento del numero massimo iscritti previsto per l'iniziativa e comunque entro le 24 ore precedenti la partenza dell'escursione. Le iscrizioni si intendono confermate al ricevimento del bonifico. In caso di rinuncia prima della partenza la quota viene convertita in un buono per future escursioni con la Guida. In caso di annullamento/rinvio dell'escursione da parte della Guida, le quote versate saranno interamente restituite.

minimo 10 adulti. Cosa portare: scarponi da trekking collaudati e possibilmente alti alla caviglia, abbigliamento comodo per camminare, giacca impermeabile, zaino per escursioni giornaliere, bastoncini telescopici e borraccia con almeno 1 litro di acqua a testa. Per eventuali dubbi sull'equipaggiamento chiedere direttamente alla Guida.