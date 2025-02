Primo approccio col bosco per i più piccoli

Domenica 2 Febbraio 2025

Alla scoperta delle meraviglie del bosco invernale, per la prima volta,Tutti insieme, mamma, papà, bimbi e ragazzi alla scoperta di tracce degli animali, gemme degli alberi, forme di ghiaccio, cristalli di neve e altre meraviglie invernali. Da Lagdei ci muoveremo lungo tracce prive di grandi dislivelli, con ampie e frequenti soste che useremo per osservare tutti i dettagli che il bosco nasconde

Tempo in uscita, soste incluse: 2/2,5 ore circa. Dislivello massimo 100 m. Grado di difficoltà: facile. Necessità: cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, e quanto altro utile per un'escursione invernale. Prima dell'escursione alle ore 12 è possibile mangiare, al Rifugio Lagdei anche con prenotazione alla guida.

Quota

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 bambini (6-12). Pacchetti famiglia 2ad + 2jr € 40; 2ad + 1jr € 35

Informazioni

Prenotazione obbligatoria Antonio Rinaldi - antonio.rinaldi.76@gmail.com - Whatsapp 328.8116651

Note

* Per la prenotazione di questa escursione non è richiesto pagamento anticipato. Il patto è però che l'impegno preso sia serio dato che condiziona pesantemente il nostro lavoro e la disponibilità di posti per gli altri escursionisti. Ti chiediamo dunque di valutare con attenzione luoghi, tempistiche e stagione, mettendo in conto la disponibilità a partecipare anche con un meteo non perfetto, perché Natura e Compagnia regalano comunque del bello in ogni giornata.

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. La Guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport.