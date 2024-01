Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Comunicato stampa

(La Maddalena, 25 Gen 24) Il Programma Man and the Biosphere (MAB) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall'UNESCO nel 1971 per promuovere, sulla base di studi scientifici, un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile.

Il programma ha come obiettivo primario l'uso e la condivisione razionale e sostenibile delle risorse della biosfera: mira a potenziare le relazioni tra le persone e l'ambiente in cui vivono e per tale scopo impiega le scienze naturali e sociali, l'economia e l'educazione per migliorare la vita delle persone e proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il Programma MAB riconosce sul territorio le cosiddette Riserve della Biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri, marini/costieri o una combinazione degli stessi, meritevoli di interesse per le ragioni sopra esposte. Le Riserve promuovono sul territorio attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale nel pieno coinvolgimento delle comunità locali, rappresentando ottimi esempi di best practice nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e dell'interazione tra sistema sociale e sistema ecologico.

Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 738 Riserve della Biosfera (incluse 22 transfrontaliere) in 134 Paesi, di cui 20 in Italia: tra Sardegna e Corsica è maturata la volontà, dal confronto con le aree protette istituite e con i territori e dalla collaborazione in innumerevoli progetti, di promuovere un'iniziativa locale di cooperazione transfrontaliera che interessa le acque del Nord Sardegna, le Bocche di Bonifacio ed i territori contermini.

Il Protocollo di Intesa ha lo scopo di creare nuove opportunità di sviluppo e sinergia tra i soggetti istituiti competenti alla tutela e valorizzazione ambientale del territorio interessato, sia sul versante sardo sia su quello corso, attraverso la proposta di candidatura al riconoscimento di Riserva della Biosfera secondo l'approccio del Programma MAB dell'UNESCO.

I soggetti interessati sono individuati in:

Regione Autonoma della Sardegna

Cullettività di Corsica tramite l'Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica

Riserva naturali di Bucchi di Bunifaziu

Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

Parco Nazionale dell'Asinara

Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone

L'evento di firma del Protocollo di Intesa è ospitato dal Comune di La Maddalena, supportato dal Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, presso la Sala Consiliare del Comune, Giovedì 25 gennaio alle ore 15.30.

Firmatari del documento saranno:

per la Regione Autonoma della Sardegna, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente Marco Porcu

per la Cullettività di Corsica Le Président di l'Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica Guy Armanet

per la Riserva Naturali di Bucchi di Bunifaziu, le Conservateur Jean-Michel Culioli

per il Parco Nazionale dell'Asinara e l'Area Marina Protetta Isola dell'Asinara, il Commissario Gian Carlo Gavino Muntoni,

per il Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, Il Direttore Giulio E. M. Plastina,

per l'Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone, Il Presidente Nadia Matta

Per la partecipazione all'iniziativa, la Regione Sardegna ha stanziato un contributo di € 150.000 sul bilancio 2023.